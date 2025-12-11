Компанията Națională de Investiții Rutiere подписа в четвъртък договор за изготвяне на проучване за осъществимост на пътната връзка Букурещ - Гюргево, първата магистрала, която ще свърже Румъния директно с България. Проектът е толкова важен за северната част на нашата страна, колкото и за южната ни съседка.

Договорът е подписан с асоциация на румънска и турска инженерна фирма на стойност 33 милиона леи (около 6,6 млн. евро) за период от 18 месеца, от които 16 месеца за изготвяне на проучването и два месеца за техническа помощ при подготовката на договора за проектиране и изпълнение. Разглеждат се три варианта за трасе, като остава и вариантът все пак габаритът и геометрията да са за скоростен път, а не за магистрала.

При строителството ще се използват бетонна конструкция и различни иновативни елементи заради очаквания тежък трафик.

Румънската магистрала ще започне от новия външен ринг около столицата и ще стигне до границата, където се очаква да се свърже с бъдещия втори мост над Дунав и с българската автомагистрала "Русе - Велико Търново". Скоростният път от границата с България до магистралната мрежа в района на Букурещ (A0/A1) ще осигури съвременни транспортни условия не само между Букурещ и Гюргево, но и по европейските коридори към Надлак.

Какво се случва от българска страна

След като София и Букурещ получиха одобрение за присъединяване към Шенген и премахнаха граничния контрол, необходимостта от съвременна инфраструктура става още по-спешна.

У нас се работи по магистрала между Русе и Велико Търново, но проектът беше съпътстван със скандали около цената на част от 133-километровото трасе. 35 км от него в момента са в строеж.

Строителството на българската автомагистрала "Русе - Велико Търново" започна на 3 декември 2023 г., като обходът на град Бяла трябва да бъде завършен до средата на 2028 г., а целият проект до края на 2029 г. Магистралата е с планирана дължина 132,84 км и е разделена на три участъка.

Изграждането на автомагистралата е сред приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява връзка между държавите от Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция. Това прави румънския проект Букурещ-Гюргево не просто национална инфраструктура, а ключов елемент от бъдещия транспортен коридор Север-Юг в Източна Европа.

"Бързият коридор, съчетан с новия мост, може да превърне зоната Русе-Гюргево в общ икономически регион. С членството ни в Шенген тази перспектива става все по-реална, тъй като преминаването между двете страни ще бъде още по-лесно и привлекателно за бизнеса", коментира в социалните мрежи русенският депутат Иван Белчев.

Според него двете страни трябва да започнат да се подготвят за разширяване на трансграничното сътрудничество - включително с изучаване на румънски език в училищата в града и на български - в румънските от другата страна на Дунав.