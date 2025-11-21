Меморандум за сътрудничество при поддръжката на хеликотерите Bell 206 на военновъздушните ни сили подписаха "ТЕРЕМ - Холдинг" и Bell Textron Prague, което е дъщерно дружество на американския производител.

От държавния отбранителен холдинг подчертават, че "партньорството с чешката компания е предпоставка за разкриване на нови възможности относно преоборудване, надграждане и модернизация на вертолетите Bell".

Това ще се случва на територията на столичния завод "ТЕРЕМ - Летец".

Bell 206 е една от първите западни придобивки на въоръжените ни сили. 6 бройки от многоцелевия хеликоптер бяха доставени през 1999 г. и зачислени към авиобазата в Крумово. Те се използват за обучение на пилоти, разузнаване, коректировка на артилерийски огън, търсене и спасяване, патрулиране и други нужди на армията и МВР.

През годините имаше редица проблеми с летателната годност на машините и сега целта е чрез споразумението с Bell Textron Prague да се гарантира поддръжката им. Чешката компания е специализирана именно в техническото обслужване, преоборудването, надграждането и модернизацията на пълния набор от агрегати на хеликоптера.