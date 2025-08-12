У нас скоро стартира дългоочакваната модернизация на 44-километров жп участък между Видин и София, научи Money.bg. Става въпрос за отсечката Медковец - Срацими, като сумата за изпълнение достига близо 1 милиард или по-точно - 925 милиона лева с ДДС. От Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) потвърдиха пред екипа ни, че изпълнителите на проекта са избрани.

Модернизацията на железопътния участък трябва да доведе до развиването на максимална скорост 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарните влакове.

Железопътен участък Медковец-Срацимир е част от проект "Модернизация на железопътната линия Видин-София", разположен по протежение на Коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, част от основната Транс-европейска транспортна мрежа.

Припомняме, че още през 2022 година жп участъкът беше одобрен за съфинансиране по Механизма за свързване на Европа 2021 - 2027 г., което осигурява близо 449 милиона лева европейски средства.

"Съществуващата железопътна линия в участък Медковец-Срацимир е единична, електрифицирана, с междурелсие 1435 мм, с приблизителна дължина от 78 км. Основна цел на проекта е подобряване на техническите параметри на железопътната инфраструктура, подобряване комфорта на пътуване и пропускливостта на железопътния транспорт и постигане на оперативна съвместимост", уточняват от НКЖИ.

Източник: НКЖИ

Изпълнители на проекта:

Отсечката е разделена на два по-малки участъка, като по модернизацията участват различни изпълнители. За първата отсечка е избран за изпълнител ДЗЗД "Медковец ВО 2025". В спечелилия официален търг консорциум участват още компаниите "Орион Кънстракшън" с.р.о., "Вашутвил" ООД и "Вапутвил" ГЕП ЕООД.

"Орион Кънстракшън" с.р.о е клон на чуждестранно дружество със седалище в Словения. Като подизпълнители в официалното решение за определяне на изпълнител са посочени "СЖ - Железопътно Строителна Компания Любляна Д.Д" и "ЦТБ Проектантска Организация" ООД.

За трасето от Дъбова махала до Срацимир за изпълнител е избран ДЗЗД "ЖП Медковец - Срацимир", с участници "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД и турското акционерно дружество "Дуйгу Тааххют Ве Иншаат".

Източник: БДЖ

До какво трябва да доведе модернизацията?

С изграждането на въпросния участък, разстоянието между Медковец и Срацимир ще бъде намалено с 14 км. В резултат на изпълнението на проекта се очаква трасето да е напълно електрифицирано, оперативно съвместимо и с подобрени параметри по отношение на скорост и сигурност при превоза на пътници и товари.

Проектът предвижда изграждане на модернизирана 45 км единична, електрифицирана железопътна линия. В новия участък ще бъдат изградени надлези, подлези, водостоци, 5 нови жп моста, 1 нов тунел и 3 нови гари - Дъбова махала, Воднянци и Срацимир.

Конкретните очаквания на НКЖИ:

Осигуряване на оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура и непрекъснатост на потоците на движение по коридор Ориент/Източно-Средиземноморски

Подобряване на капацитета на железопътната линия и качеството на железопътните транспортни услуги

Намаляване на разходите за поддръжка и оперативен персонал чрез въвеждане на модерно оборудване

Постигане на съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на националната железопътната система в рамките на европейската железопътна мрежа

Създаване на условия за нарастване обема на превозваните товари по линията, вследствие на подобрени характеристики на линията по отношение на скорост (максимална скорост 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарен трафик), време на пътуване, пропускателна способност и надеждност на обслужването

Отсечката е от стратегическо значение както за Европейския съюз, така и за Северна България. В резултат на изпълнението на проекта се очаква трасето да е напълно електрифицирано, оперативно съвместимо и с подобрени параметри по отношение на скорост и сигурност при превоза на пътници и товари.