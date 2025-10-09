С финансиране от 10 млн. евро "ЕСО Чардж", дъжерно дружество на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), ще изгради станции за зарежане на електрически превозни средства на територията на всички 249 електрифицирани железопътни гари в страната. Първите 35 обекта ще са в големите областни градове и трябва да са готови до края на 2026 г.

Без да уточняват на коя, от ЕСО разкриват, че първата станция ще заработи на жип гара в столицата - навярно на централна жп гара. Според информация, поместена на сайта на държавния енергиен оператор, бъдещата зарядна инфраструктура ще е с мошност от минимум 600 kW и ще позволява бързо зареждане на електрически превозни средства.

Това означава, че от 0% батерията на електрически лек автомобил ще достига 80% заряд за под 30 минути. От ЕСО посочват, че електропреносният оператор ще осигури необходимия капацитет и довеждащата инфраструктура, а зарядните станции ще бъдат присъединени към мрежата му чрез тази на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

За целта в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков и министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпълнителните директори на държавния системен оператор, "ЕСО Чардж" и генералният директор на НКЖИ са подписали меморандум за сътрудничество.

Според ЕСО и НКЖИ мрежата от публично достъпни зарядни точки ще е с национално покритие и ще предоставят "неограничен достъп за обществени и частни пътнически, лекотоварни и тежкотоварни електрически превозни средства", а "целта на инициативата е насърчаване на електромобилността."

Тук има една голяма въпросителна, касаеща тежкотоварните автомобили, които заради габаритите си трудно биха се побирали на територията на жп гарите из страната. Който е посещавал например тези в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Велико Търново, навярно е забелязал колко малко е пространството за паркиране пред самите гари.

Осигуряването на едно или две паркоместа за тежкотоварни автомобили би било сложен процес, а и ще отнеме прострнаство от така или иначе оскъдното такова. Друг проблем би представлявала забраната за навлизане на тежкотоварни автомобили в идеалните центрове на големите градове, каквато има почти навскяъде из страната.

Така на практика станциите ще са предназначени за категория превозни средства, които няма да имат възможност да ги изпозлват.

И още станции

Освен новата инициатива с НКЖИ от ЕСО развиват още една, свързана със зарядна инфраструктура. През миналата година от държавния системен оператор обявиха, че ще изградят около 250 станции за зареждане на електромобили, използващи енергия, произведена от беземисионни източници.

Тогава бе обявено, че те трябва да бъдат изградени за пет години и че ще се намират в близост до подстанциите на електропреносния оператор. За първите четири зарядни точки бе определено място на територията на Бургас и по-точно на ул. "Стефан Стамболов" в квартал "Славейков".

BG е-мобилност

Според данните на Министерство на вътрешните работи към 1 октомври регистрираните в страната електрически автомобили са почти 25.5 хиляди. От тях леките автомобили са малко под 24 хиляди, а товарните - 1219.

В същия момент според сайта "Всичко Ток" зарядните точки в цялата страна са 2789, разположени на 1903 локации. Така на всеки регистриран електромобил в страната се падат по 9 зарядни станции. Средно за ЕС този показател е 6.7.