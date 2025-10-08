Европейският енергиен гигант с полски корени Orlen започва изграждането на мрежа от зарядни хъбове с мощност над 1 MW, които ще покрият страната от Балтийско море до Татрите. Компанията прилага модел, вече утвърден в Германия, с цел да направи зареждането на електромобили по-бързо и по-достъпно.

Според изпълнителния директор по електромобилност Гжегож Волински, това е "следващият етап от развитието на електрическата мобилност в Полша", а проектът се вписва в дългосрочната стратегия на Orlen до 2035 г. Първите станции от нов тип ще бъдат пуснати в експлоатация в края на 2025-а, а до 2027 година мрежата ще обхваща над 50 локации и 100 зарядни точки.

Зареждане до 400 kW

Хъбовете ще предлагат зареждане с мощност до 400 kW, а дори при максимално натоварване всяка точка ще осигурява поне 200 kW. Според Orlen, системата за динамично разпределение на мощността ще намали времето за зареждане и ще позволи едновременно обслужване на няколко автомобила.

Компанията вече тества концепцията в Германия чрез подразделението Orlen Deutschland, което развива собствени станции за бързо зареждане. Новите обекти в Полша ще включват и зони за почивка и заведения, по модела на съвременните бензиностанции.

Пазарът, който наваксва

Пазарът на електромобили в Полша се разраства, макар и от ниска база. В края на август в страната са регистрирани над 107 хил. изцяло електрически превозни средства (BEV), което е с 49% повече спрямо същия период година по-рано, сочат данни на Полската автомобилна асоциация (PZPM).

Общо електрическите и plug-in хибридните автомобили достигат 193 хиляди, а броят на публичните зарядни точки е 10 941.

Според анализатори, растежът се дължи както на новите инфраструктурни инвестиции, така и на държавната програма "NaszEauto", която осигурява субсидии за покупка на електромобили. От бранша предупреждават обаче, че ако програмата приключи, темпът на растеж може да се забави.

"Настоящите нива на продажби се поддържат от субсидии и регулаторни стимули. Без тях пазарът трудно ще запази инерцията си", коментира Якуб Фариш, президент на PZPM.