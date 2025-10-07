Toyota постави под въпрос коректността на начина, по който част от автомобилните производители представят електрифицираните си модели. В компанията смятат, че понятието "хибрид" се използва твърде свободно и често прикрива системи, които в действителност нямат много общо с истинската хибридна технология.

"Много клиенти вярват, че купуват хибрид, когато всъщност става дума за т. нар. мек хибрид (MHEV)," коментира Шон Ханли, вицепрезидент по продажбите и маркетинга на Toyota Australia, цитиран от Autoblog.

Според него редица компании на пазара рекламират 48-волтовите системи за подпомагане на двигателя като пълноценни хибриди, въпреки че тези автомобили не могат да се движат изцяло на електричество.

Какви са разликите?

Има съществени разлики между трите основни типа електрифицирани системи, припомнят от Toyota

"Мек" хибрид (MHEV): Използва малка 48V батерия, която подпомага двигателя при потегляне и ускорение, но не задвижва автомобила самостоятелно.

Хибрид (HEV): Комбинира двигател с вътрешно горене и електромотор, като колата може да се движи само на ток за кратки периоди.

Plug-in хибрид (PHEV): Разполага с по-голяма батерия, която се зарежда външно и позволява десетки километри чисто електрическо движение.

Меките хибриди предлагат минимална икономия на гориво и по-плавна работа на двигателя, но реалната степен на електрификация е несравнима с тази при пълните и plug-in хибридите, припомнят от компанията.

Toyota избягва да обозначава моделите си с 48-волтова система като хибридни, подчертават от австралийското дружество. Вместо това на пазара се използва името "V Active", за да се разграничат от пълните хибриди. Компанията посочва, че точната терминология е важна за избягване на объркване сред потребителите.

Междувременно, Toyota продължава да разширява гамата си от пълни и plug-in хибриди.

Следващият модел, който може да получи plug-in система, е Land Cruiser - един от най-разпознаваемите SUV модели на марката, пише още Autoblog.