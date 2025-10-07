Toyota постави под въпрос коректността на начина, по който част от автомобилните производители представят електрифицираните си модели. В компанията смятат, че понятието "хибрид" се използва твърде свободно и често прикрива системи, които в действителност нямат много общо с истинската хибридна технология.
"Много клиенти вярват, че купуват хибрид, когато всъщност става дума за т. нар. мек хибрид (MHEV)," коментира Шон Ханли, вицепрезидент по продажбите и маркетинга на Toyota Australia, цитиран от Autoblog.
Според него редица компании на пазара рекламират 48-волтовите системи за подпомагане на двигателя като пълноценни хибриди, въпреки че тези автомобили не могат да се движат изцяло на електричество.
Електрическите автомобили набират скорост в Испания
Продажбите на нискоемисионни коли скачат със 161.8% през август. Tesla остава лидер с Model 3 и Model Y, но Kia, Renault и Toyota бързо наваксват
Какви са разликите?
Има съществени разлики между трите основни типа електрифицирани системи, припомнят от Toyota
- "Мек" хибрид (MHEV): Използва малка 48V батерия, която подпомага двигателя при потегляне и ускорение, но не задвижва автомобила самостоятелно.
- Хибрид (HEV): Комбинира двигател с вътрешно горене и електромотор, като колата може да се движи само на ток за кратки периоди.
- Plug-in хибрид (PHEV): Разполага с по-голяма батерия, която се зарежда външно и позволява десетки километри чисто електрическо движение.
Меките хибриди предлагат минимална икономия на гориво и по-плавна работа на двигателя, но реалната степен на електрификация е несравнима с тази при пълните и plug-in хибридите, припомнят от компанията.
Toyota избягва да обозначава моделите си с 48-волтова система като хибридни, подчертават от австралийското дружество. Вместо това на пазара се използва името "V Active", за да се разграничат от пълните хибриди. Компанията посочва, че точната терминология е важна за избягване на объркване сред потребителите.
Междувременно, Toyota продължава да разширява гамата си от пълни и plug-in хибриди.
Следващият модел, който може да получи plug-in система, е Land Cruiser - един от най-разпознаваемите SUV модели на марката, пише още Autoblog.