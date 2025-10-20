Toyota успя да изненада любителите на марката, след като загатна за излизането на предстоящия си суперавтомобил с емблема GR. Колата ще се се продава под марката Lexus в Съединените щати, поставяйки новия модел редом до две легенди - Toyota 2000GT и Lexus LFA, съобщава Car and Driver.

За момента Toyota запазва подробностите в тайна, но според предположенията има възможност е електрическата Corolla да се продава паралелно с почти идентичен бензинов модел, подобно на новия Lexus ES, който изглежда почти еднакво както в хибридната, така и в електрическата си версия. Като се има предвид дългогодишният скептицизъм на компанията към пълната електрификация, версията с традиционен двигател вероятно ще има дълъг живот.

Какво се знае към момента за суперколата? Наличието на обикновени странични огледала създава усещането, че моделът е доста близо до серийното производство. Истинската изненада обаче е капачката за зареждане, разположена отпред до калника, което подсказва, че става дума за електрическа кола. Технически погледнато, може да е плъг-ин хибрид, но за това вече има Prius.

Toyota може да комбинира смелия дизайн на тази Corolla с по-конвенционален модел с ДВГ. Настоящото поколение залага на безопасен стил, докато този концепт е значително по-авантюристичен. Забележителни дизайнерски детайли включват пикселизирани дневни светлини, спойлер "ducktail" и линия на прозорците, която спада към предната стойка.

Късият капак подсказва за специална електрическа платформа. Все пак Toyota подготвя нов ултракомпактен четирицилиндров двигател, който може да се побере под него, така че предположенията да два вида от новия модел изглеждат съвсем реалистични.