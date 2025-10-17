Германският производител на машини и инструменти STIHL Group официално откри първия си производствен обект, посветен изключително на батерийни технологии в Орадя, Румъния. Фабриката е отворена след инвестиция за 125 милиона евро, съобщава Business Forum.

Проектът ще служи като европейски хъб на компанията. Групата вече разпространява своите продукти чрез мрежа от 45 000 дилъри в над 160 страни, сред които е и България.

"Новият завод в Орадя разширява нашата глобална мрежа и засилва позицията на STIHL в бързоразвиващия се сегмент на батериите.

Това е жизненоважно допълнение, което ще осигури нашата дългосрочна конкурентоспособност в Европа и ще подкрепи нашите клиенти с високопроизводителни продукти, разработени и създадени за професионалисти и взискателни потребители по целия свят", коментира д-р Николас Щил, председател на Консултативния и надзорен съвет на STIHL, цитиран от местните медии.

Източник: Stihl

Както Money.bg писа още през май тази година, създадената в Германия като семейна компания STIHL, направи първа стъпка към стратегическата инвестиция в северната ни съседка, добавяйки почти €40 милиона към активите на дъщерната си компания Andreas Stihl Power Tools.

Според публикувана от румънската Economica.net тогава информация, инвестицията е осъществена чрез увеличение на капитала от страна на компанията майка — Stihl International Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Именно оттам идва сумата от €40 милиона в местното дружество, с което акционерният капитал на Andreas Stihl Power Tools достига малко над €78 милиона.

Новият румънски завод с централна роля на европейските пазари

Заводът, който заема 47 000 кв.м оперативна площ на терен от 147 000 кв.м, ще играе централна роля в задоволяването на нарастващото търсене на продукти, захранвани с батерии, на европейските пазари. Производството ще се увеличава постепенно, като целта е годишен капацитет от 1 милион батерии до 2026-а.

До 2028 г. се очаква това да се увеличи до 1,8 милиона батерии и 1,7 милиона инструменти, захранвани с батерии. Първоначално фокусът ще бъде върху производството на духалки, захранвани с батерии, и батерии AP от професионалната гама на STIHL, с планове за разширяване на портфолиото, за да включва и друго оборудване, като тримери и верижни триони, с течение на времето.

Съоръжението беше завършено за по-малко от 18 месеца. То е оборудвано с гъвкави производствени линии, висока степен на автоматизация и включва принципите на Industry 4.0, за да се гарантира цифрова проследимост и оперативна ефективност.

Очаква се новият завод да създаде приблизително 700 работни места до 2028-а година.