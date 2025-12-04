Огромен стопански имот в Пловдивско излиза на търг. Частен съдебен изпълнител обяви за продажба един от големите стопански имоти в община Хисаря. Това е поземлен терен от над 24 декара със седем масивни сгради, разположени в югоизточната част на село Старо Железаре, предава Traffic News. През април тази година на части беше разпродадена и голяма ферма за патици на задлъжнялата компания "МИЗ", която работи в сферата на животновъдството и която отново попада под ударите на вземанията.

В обявлението се казва още, че освен всички сгради, в югоизточната част на терена се намира и трафопост с неизяснен статут, с приблизителна застроена площ около 55 кв.м.

Началната цена на публичната продан е 620 874 лв., което представлява точно 80% от оценката, съгласно закона. Цената е формирана от 597 600 лв. - начална цена без ДДС, 23 274.06 лв. - начислен ДДС върху 19 909.87 кв.м от площта. Част от терена (4235.13 кв.м), който е "под сгради" и стари постройки, попада в хипотезата на освободени доставки и за него ДДС не се начислява.

Имотът се продава в рамките на изпълнително дело, образувано срещу длъжника - дружеството МИЗ ООД, като по него има няколко взискатели. Справка в портала на НАП показва, че "МИЗ" ООД дължи на приходната агенция 176 790 лв.

Имотът попада в изпълнително дело и ще бъде предложен на публична продан от 12 декември 2025 г. до 12 януари 2026 г.

Парцелът, който попада в ръцете на ЧСИ е с обща площ от 24 145 кв.м, с предназначение "земеделска земя - стопански двор". В него се намират няколко масивни постройки, изграждани на различни етапи.

Брезовската фирма "МИЗ" е собственост на Иван и Зорница Йовчеви, които делят по 50% дружествен дял. Компанията оперира в сектор животновъдство, като се занимава с производство и отглеждане на птици. Причина за продажбата на тяхното стопанство са натрупани дългове.