Голяма и напълно оборудвана фабрика за производство на олио край Първомай се продава от ЧСИ за 1 349 816 лева. Причината е задлъжнялост на компанията "МАКРИ 7" ЕООД, пише пловдивската Traffic News. Това е пореден опит за продажба на някога успешен бизнес, като цената този път е паднала с цели €690 000 - близо 90% от последната оценка на имота.

Това е общо четвърти опит за продажба на комплекса - първоначално през февруари 2024 г. стартовата цена бе 1,59 млн. лева, след което бе свалена на 1,43 млн. лева.

През последните години комплексът тъне в разруха и въпреки оборудването, което също се продава, фабриката не може да намери своя нов собственик. Поне засега. Регистрацията за настоящият търг започва на 22 август и е с крайна дата 22 септември, а срокът за подаване на оферти по електронен път е от 30 септември до 6 октомври. Евентуалният нов собственик ще бъде обявен на 7 октомври 2025 година.

Производство, разположено на 8 297 квадратни метра

Фабриката разполага с голям индустриален комплекс върху близо 8 297 квадратни метра. В него са включени общо осем сгради, които изпълняват различни функции - от цех за производство на олио с площ около 744 кв.м., през складови и енергийни помещения, до ремонтна работилница и цех за бутилиране на олио. Освен това на терена се намират и два големи покрити склада.

Източник: БГНЕС

Заводът е оборудван с производствена линия за олио с утвърден технологичен процес, което я прави потенциално атрактивен актив за инвеститори от хранително-вкусовата индустрия или за компании, търсещи производствен капацитет с възможност за разширение.

Целият комплекс включва основен производствен цех с площ около 744 кв.м., където се осъществява преработка на маслодайни култури и производство на олио, два склада - единият е покрит, с площ от 92 хиляди квадратни метра, а другият е предназначен за съхранение на суровини и готова продукция.

Базата разполага с ремонтна работилница с площ 474 кв.м., която обслужва техниката и оборудването на предприятието, цех за бутилиране и опаковане на олио с площ около 196 кв.м. и с енергийни и технически помещения, осигуряващи непрекъснат производствен процес.

Теренът към фабриката е с площ от 8 297 кв.м., част от която е предвидена за складови и производствени нужди, а останалата - като озеленена и обслужваща инфраструктура.