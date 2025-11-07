Infinity Capital Investments, която е мажоритарен акционер на румънския производител на растително масло Argus Constanţa, обяви приключването на сделката за продажба на 91,42% дял от акционерния капитал на дружеството на българската компания Buildcom ("Булидком" ЕООД). За сделката става ясно и от уведомление, изпратено до Букурещката фондова борса и цитирано от Romania Insider.

Споразумението за прехвърляне е подписано на 25 август, а пазарът е информиран ден по-късно.

Както Money.bg писа в началото на септември, регулаторните мерки на румънското правителство за ограничаване на цените на слънчогледовото олио на практика се оказаха неочаквано благоприятни за българския лидер в производството на растителни масла. Местната компания Argus Constanța страдаше от финансови загуби и преди да попадне под контрола на българската "Олива" АД, според публикации в румънските медии.

Сделка за €12 милиона

За да бъде сделката окончателно финализирана, през последните месеци са изпълнени всички отлагателни условия, предвидени в споразумението, сред които регулаторни одобрения от румънските власти. Именно това позволи на двете страни да пристъпят към завършване на сделката.

Крайната покупна цена в размер на €12 милиона е определена в съответствие с предварително обявения механизъм, съобщават от двете компании. Argus има капитализация точно от от 61 милиона румънски леи или около €12 милиона.

Източник: iStock

Чрез сделката "Билдком" индиректно става мажоритарен акционер и в румънската Comcereal Tulcea - компания, притежавана на 95,36% от "Аргус". Същевременно, в контекста на промяната в акционерното участие, "Аргус" (като кредитополучател) и "Билдком" (като кредитор) ще сключат споразумение за заем до 100 милиона румънски леи или около €20 милиона, предназначено за рефинансиране на съществуващи заеми и подкрепа на оборотния капитал.

Финансирането беше одобрено предварително от извънредното общо събрание на акционерите на "Аргус" на 9 октомври 2025 година.

Една румънска компания с над 80-годишна история

Argus, който е със седалище в Констанца, е един от най-старите румънски производители на растителни масла, с история, започваща през 1943 година. Компанията произвежда и продава сурови и рафинирани слънчогледови масла, фуражно брашно и мастни киселини, като е една от най-известните румънски марки в хранителния сектор на северната ни съседка.

След национализацията през 1948 година, бизнесът е реорганизиран отново през 1990-а като акционерно дружество, а през 1994 година става изцяло частна компания.

Българската "Билдком" ЕООД е основана през 1994 година и е една от най-големите български компании, занимаващи се с международна търговия със селскостопански продукти, като пшеница, царевица, ечемик, рапица и слънчоглед.

Фирмата е свързана с групата "Олива" АД, най-големият производител на сурово и рафинирано слънчогледово олио в България.