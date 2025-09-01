Парадоксално, но регулаторните мерки на румънското правителство за ограничаване на цените на слънчогледовото олио се оказаха неочаквано благоприятни за българския лидер в производството на растителни масла. Местната компания Argus Constanța страда от загуби и се очертава да попадне под контрола на родната "Олива" АД, става ясно то публикации в медии от северната ни съседка.

Говорим за сделка за над 10 млн. евро.

Компания с проблеми

Румънският производител Argus е наследник на основана през 1943 г. компания, като и през 2016 г. имаше опит за продажбата ѝ, но той пропадна. Сега ситуацията е по-различна и в голяма степен по-драматична.

Argus генерира над 90% от приходите си от производството и разпространението на бутилирано слънчогледово олио, преживя драматично влошаване на финансовите си показатели. За първата половина на 2025 година компанията отчете нетен оборот 1,6 пъти по-малък от предходната година - до 66,1 милиона леи, придружен от нетна загуба от 10,6 милиона леи.

Основната причина за този спад се крие в правителственото ограничаване на търговските надценки. Мярката, която първоначално беше временна, но беше последователно удължавана до 30 септември 2025 година, ограничи търговската надценка на рафинираното слънчогледово олио до 20%.

"Прилагането на тези мерки негативно повлия на продуктите с добавена стойност и благоприятства продуктите с ниска търговска маржа, което засегна цялостната рентабилност на дружеството", обяснява компанията в последния си финансов отчет.

Особено болезнено се отрази мярката върху най-достъпните продукти - бутилките от 1 и 2 литра, които представляват значителен дял от румънския пазар. Производителите достигнаха до отрицателни маржове при тези продукти, като дори преди ограничаването те имаха изключително ниски печалби.

"Дори с нарастването на продадените количества, реализираните приходи не бяха достатъчни за покриване на разходите, което доведе до усилване на финансовите загуби", се посочва в отчета.

Ситуацията се влоши допълнително от нарастващата предпазливост на потребителите и намаляващата лоялност към марките. Това даде тласък на собствените брандове на веригите, както и на най-евтините предложения, които са от Украйна и съседните страни.

Сделка на хоризонта

Според Profit.ro собственикът Infinity Capital Investments е намерил купувач за мажоритарния си пакет от 91,42% от акциите на Argus в лицето на "Билдком" ЕООД - дъщерна компания на "Олива" АД, която се занимава с международна търговия със селскостопански стоки.

Сделката, чиято стойност се очаква да надвиши 10 милиона евро според изчисленията на портала, включва и пакета акции, които Argus притежава в Comcereal Tulcea. Финализирането зависи от изпълнението на определени условия, включително регулаторни одобрения от компетентните власти в Румъния.

Формулата за ценообразуване е сложна, базираща се на предварително договорена стойност на предприятието от 14,50 милиона евро, коригирана според финансовата позиция на компаниите.