Electronic Arts (EA) - една от най-големите компании за компютърни и конзолни игри в света, бе придобита за $55 милиарда от консорциум, включващ саудитския Публичен инвестиционен фонд (PIF), Silver Lake и Affinity Partners на Джаред Кушнър от сем. Тръмп, съобщава Би Би Си.

Сделката оценява компанията на $210 за акция - с 25% премия спрямо пазарната стойност. EA, известна със заглавия като EA FC (бивша FIFA), The Sims и Mass Effect, ще стане частна компания и няма да се търгува на борсата.

Това е второто най-голямо придобиване в гейминг индустрията след покупката на Activision Blizzard от Microsoft за $69 милиарда.

Купувачите ще инвестират около $36 милиарда собствени средства, а останалите $19 милиарда ще бъдат финансирани чрез заеми. Изпълнителният директор на EA Андрю Уилсън ще запази поста си и заяви, че сделката е "мощно признание" на работата на компанията.

Индустриални експерти обаче изразяват тревога. Един от тях посочва, че дългът от $20 милиарда ще трябва да бъде изплащан, като приходите от хитови игри като EA Sports FC, Madden и Battlefield 6 може да бъдат насочени към обслужване на дълга вместо към инвестиции в нови заглавия. Съществуват опасения и за евентуални съкращения в компанията.

Анализаторът от Bloomberg Джейсън Шрайер отбеляза преди официализирането на сделката, че индустрията преминава към консолидация след периода на бърз растеж. Геймърите предпочитат да останат при любимите си игри, което се отразява във финансовите резултати на EA - 75% от приходите идват от live услуги вместо от нови покупки.

За Саудитска Арабия това е значително разширяване на присъствието в гейминг сектора. През март 2025 г. PIF закупи игровата дивизия на Niantic за $3,5 милиарда, получавайки контрол над Pokémon Go. Страната вече притежава дялове в Nintendo и Take-Two Interactive, като инвестиционният ѝ фонд се контролира от принц Мохамед бин Салман.