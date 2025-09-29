Гигантът в индустрията за видео игри Electronic Arts може да бъде придобита и свалена от борсата в сделка, оценявана на до 50 милиарда долара.

Според сходни публикации по темата на The Wall Street Journal, Reuters и Financial Times, това би била най-голямата сделка със заемен капитал в историята.

Кой ще е купувачът?

Сред заинтересованите инвеститори са частната инвестиционна компания Silver Lake, саудитският Публичен инвестиционен фонд (PIF) и Affinity Partners на Джаред Кушнер (по-известен в битността си на зет на американския президент Доналд Тръмп - б.р.).

Саудитският фонд вече притежава около 9% от акциите на EA, което го прави един от най-големите акционери. PIF има значителни инвестиции в игралната индустрия чрез Savvy Games Group, включително дялове в Nintendo, Take-Two, Activision Blizzard, Capcom, Nexon и Koei Tecmo.

Новината вдигна акциите на EA с 15% в петък следобед, след месец на относително стабилни цени.

Защо сега е моментът за сделка?

EA стана публична компания през 1990 г., като до 1996 г. пазарната ѝ оценка беше 1,61 милиарда долара. Тогава започна шеметният поход на поредици като FIFA, NBA, Madden NFL, Battlefield и The Sims. Така през миналата седмица Electronic Arts беше струваше около 43 милиарда долара.

Според анализатора от Bloomberg Джейсън Шрайер, индустрията за видео игри се движи към консолидация. След периода на бърз растеж през 10-те години и пандемията, геймърите сега предпочитат да се придържат към старите си любими игри, вместо да купуват нови заглавия.

Това се отразява във финансовите резултати на EA за 2025 фискална година - 75% от приходите идват от live услуги вместо от нови покупки.

Николас Ловел от анализаторската компания Spilt Milk Studios обяснява пред Bloomberg: "Преминаваме от епоха на представяне на нови идеи към хора, които се установяват в същите игри и харчат пари отново и отново."

Ловел предполага, че ръководството на EA възприема цената от 50 милиарда долара като "пикова оценка" на компанията. Индустрията навлиза в период, където печалбите продължават да растат, но оценките започват да падат.

Очакваме официално обявяване на сделката още през следващите няколко дни.