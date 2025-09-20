В продължение на почти 60 години Publishers Clearing House (PCH) беше синоним на изпълнение на мечти, обещавайки на победителите си награди, които се получават докато са живи. Днес обаче компанията е във фалит, а мечтите на победителите се превърнаха в кошмари, разказва CNN в свой материал.

Гейминг компанията ARB Interactive, която закупи активите на PCH, обяви, че според условията на договора за продажба няма да задължението да изплаща наградите на тези, които са спечелили преди 15 юли тази година.

Хора, които мислеха, че никога повече няма да трябва да работят, сега не знаят как ще плащат сметките си.

От културна икона до забравена традиция

Банкрутът не само разрушава финансите на хората, той изтрива част от американската популярна култура.

Днес Publishers Clearing House изглежда старомодно, но нейният екип по наградите PCH Prize Patrol с балоните и гигантските чекове стана универсално познат в САЩ от 70-те до началото на 2000-те години.

Това е много преди националните лотарии и джакпотите от над милиард долара на Powerball и Mega Millions да започнат да привличат вниманието.

За разлика от държавните лотарии, Publishers Clearing House позволяваше на хората да печелят без да купуват билети или дори абонаменти за списанията, които рекламираше.

Началото и златните години

Publishers Clearing House е основана от Харолд и ЛуЕстър Мерц и тяхната дъщеря Джойс в мазето на дома им в Лонг Айлънд през 1953 година. Те продават абонаменти за списания чрез директни пратки. Компанията получава комисионна от всеки продаден абонамент.

През 1967 година, за да привлече внимание към пратките си, компанията започва да прави първите си томболи. Клиентите могат да участват за награди, независимо дали са купили абонамент, или не.

Тази част от бизнеса се превръща в известния Prize Patrol през 1989 година, когато служители на PCH се появяваха в домовете на победителите със снимачен екип и огромни чекове. Това е модел, който виждаме днес по цял свят - включително и у нас.

PCH са споменавани в Saturday Night Live, класически ситкоми от 90-те като Seinfeld и "Бар Наздраве", както и до шега на президента Джордж Буш от 2007 година - че това е единствената награда, която се надява да спечели след напускането на поста.

Упадък

Годишните приходи на Publishers Clearing House рязко паднаха през последните десетилетия - от 854 милиона долара през 2017 година до 182 милиона през 2023-та.

При подаване на заявлението за банкрут през април компанията съобщи задължения между 50 и 100 милиона долара, включително обещаните награди. Активите възлизаха само на между 1 и 10 милиона долара.

"Това е като кошмар. Мислех, че ще продължи до края на живота ми, така че не трябваше да се притеснявам за пари", разказва в телевизионен репортаж 61-годишният Джон Уайли от Белингам, Вашингтон.

Той е имал обещани 5000 долара седмично доживотно след печалба през 2012 г., но сега търси работа след повече от 10 години безработица. В момента живее от продажбата на свои ценни вещи като джет ски и ремарке.

Уайли разбрал за проблема едва когато годишният му чек за 260 000 долара не пристигнал през януари. "Защо някой не ми каза по-рано? "Хей, фалираме"... Това не е начин да се отнасяш с хората", възмущава се мъжът, който е убеден, че ще остане и без дом.