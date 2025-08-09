Социалните мрежи промениха не само комуникацията помежду ни, но и начина, по който бизнесът достига до хората. Неслучайно от най-големите компании до кварталните сладкарници развиват профилите си, като се опитват да се доближат максимално до потребителите. Много бързо обаче могат да се превърнат от инструмент за популяризация до първия пирон в ковчега на бизнеса.

Именно такава е историята на Salt Bae. Собственик на ресторант, той стана известен с характерното си движение на посоляване и "позлатеното" си месо.

От работник в кланица до феномен за една нощ

Зад прякора Salt Bae стои Нусрет Гьокче - мъж, израснал бедно, който напуска училище едва на 13 години, за да помага финансово на семейството си. В продължение на години работи в различни ресторанти в Турция. През 2007 година взима заем, за да научи повече за месната култура по света.

Когато се връща отново в Турция през 2010 година, Нусрет отваря свой ресторант с едва осем маси.

Късметът му се усмихва, след като милиардерът Ферит Сахенк вечеря в малкото заведение и вижда потенциал в бизнеса му. Не след дълго двамата отварят ресторанти в Близкия изток и печелят одобрението на местните потребители.

На 7 януари 2017 година готвачът публикува видео, в което реже месо и го посолява по нестандартен начин. Клипът привлича вниманието на потребителите в социалните мрежи, които започват да го имитират и да създават така наречените миймове (хумористични картини). Така за една нощ Нусрет Гьокче се превръща в Salt Bae.

Благодарение на мигновената му популярност, веригата ресторанти Nusr-Et бързо се разраства, като отваря обекти в САЩ, Гърция, Великобритания, ОАЕ и Катар.

Пътят надолу

Гьокче започва да присъства на известни събития с важни гости и сам по себе си става знаменитост. Именно тогава започват проблемите на Nusr-Et.

Източник: Instagram / nusr_et

През 2018 година, по време на сервирането на специалитет, инцидент става причина за сериозното изгаряне на четирима души. Въпреки това, Гьокче не поема отговорност и не се извинява публично.

Същия месец той публикува видеа, в които сервира вечеря на венецуелския президент Николас Мадуро. Докато държавния глава плаща хиляди долари за тази услуга, народът на Венецуела изпитва масов глад. Това поражда масови протести пред ресторантите му в САЩ.

През 2023 година собственикът на Nusr-Et отново става обект на критика. Работниците му го обвиняват в експлоатация, неуважително отношение и неоснователно уволнение. Според източници на Business Insider Гьокче дори изисква процент от бакшишите на работниците си. Те разкриват и нелоялни практики към клиентите, като сервиране на остатъци и отворено вино.

Източник: Instagram / nusr_et

Поведението не е единствената спънка в бизнеса му. Посетителите на ресторанта споделят в социалните мрежи разочарованието от лошия вкус на храната, който не отговаря на високата ѝ стойност. Според различни източници цената на стека започва от 1000 долара, на десертите от $25, а напитките - $10. Дори известното "позлатено" месо получава критики. Според голяма част от потребителите Гьокче неглижира качеството на храната, като вместо това набляга на представлението и егото си.

Постепенно ресторантите на веригата остават празни и отчитат загуби, което води до затварянето на част от тях - основно в Щатите.

Историята на Нусрет Гьокче е пример за това как социалните мрежи могат да издигнат бизнес до световни висини, но и колко бързо могат да доведат до големи загуби. Въпреки това, истинските причини за неуспеха на Nusr-Et са нереалистичното съотношение цена/качество, неморалните мениджърски практики и лошият имидж на собственика.