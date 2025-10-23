Българският ресторантьорски бизнес е на все по-високо ниво и до три години страната ни ще се сдобие с първия си ресторант със звезда Мишлен и малко след него ще има и повече. Това прогнозира в студиото на Money.bg Теодора Гергова, която е основател на BiorestCup и организатор на предстоящото на 24 октомври събитие в столицата BiorestBest. На него международни експерти и топ готвачи оценяват нивото на българските заведения.

"Причината, поради която организираме събитието е именно да можем да дадем адекватна, реална и честна оценка от професионалисти експерти за това какво е нивото на българската кулинария в момента. И нашият бизнес да получи обективна обратна връзка", споделя Теодора Гергова.

Класацията BiorestBest се провежда за първи път в България и идва да покаже къде се намираме на световната гастронимческа карта и кои са ключовите критерии, които местните ресторанти е нужно да покрият, за да се сдобият с престижното название Мишлен.

"Един ресторант не е просто готвачът, не е просто сървисът. Това е една цялостна организация и умението да правиш бизнес."

Какво точно е нужно, за да имаме ресторанти Мишлен в България?

Теодора Гергова разяснява, че за да се сдоби страната ни със заведение със звезда Мишлен, трябва да бъдат извървени редица стъпки от страна както на бизнеса, така и на държавата.

"Мишлен не може да дойде по покана на частно лице или организация, а само по покана на държавна институция - министерство или община. След започване на комуникация следва проучване. То струва между 130 и 150 хиляди евро - това са разходи, които от Мишлен трябва да покрият за проучване на 30-40 ресторанта, които имат претенцията, че отговарят на критериите. Тези разходи трябва да се покрият от държавата", обяснява Гергова.

Източник: iStock

Тя допълва, че след това се отсяват 5-6 ресторанта, след което поне един от тях трябва да покрива критериите за поне една звезда. А основният плюс на наличието на Мишлен заведения е доказаният в света ръст на кулинарния туризъм, генериращ сериозни приходи.

За да подкрепи пътя на българската кулинария по пътя на покриване на световни стандарти, това лято BiorestBest покани бивш инспектор на Мишлен да посети анонимно участниците. Целта на посещенията е не само оценка в рамките на инциативата, но и цялостно повишванане на качеството на предлаганата услуга у нас.

"Много е важно да оценим какво точно оценява Мишлен - това е само и единствено качеството. Мишлен не оценява цена, не оценява и вкус. Оценяват се техника на приготвяне и баланс на вкусове. Определящи са качество на продуктите и устойчивост и това е нещо, по което трябва да работят ресторантите в България", обобщава Теодора Гергова.

Цялото интервю гледайте във видеото!