Ryanair ще съкрати зимното си разписание за Брюксел заради увеличението на данъка върху билетите в Белгия. Това обяви нискотарифния ирландски авиопревозвач, цитират от RTE.

Авиокомпанията ще съкрати един милион места и 20 маршрута от зимното си разписание за столицата на Европейския съюз за сезон 2026/27 заради решението на Белгия да увеличи данъка върху пътническите самолетни билети до 10 евро от 2027 г.

Увеличението на данъците в Белгия идва, след като Германия промени курса си по отношение на собствените си авиационни такси, след като превозвачите, включително Ryanair и EasyJet, намалиха капацитета в страната.

Източник: EPA/БГНЕС

"Ryanair отново призовава министър-председателя Барт Де Вевер и неговото правителство да премахнат авиационния данък, или белгийският трафик ще се срине и цените на билетите ще се увеличат", се казва в изявление на авиокомпанията.

От авиопревозвача заявиха, че ще премахнат и пет самолета от летището си в Брюксел Шарлероа, което представлява загуба на инвестиции от 500 милиона долара. Ще премахнат и 20 маршрута от белгийските си операции.

Предложението на градския съвет на Шарлероа да се добавят още 3 евро на заминаващ пътник от следващата година може да предизвика още по-големи съкращения на разходи от април 2026 г. и да изложи на риск хиляди местни работни места, алармира главният търговски директор на Ryanair Джейсън Макгинес.