От 12 ноември тази година пътуващите с нискотарифната авиокомпания Ryanair вече няма да могат да разпечатват хартиени бордни карти. От компанията обявиха, че от тогава въвеждат само и единствено дигитални карти. Те ще могат да се активират от дигиталната версия в приложението "myRyanair". Основната причина за промяната е ясна - екологизация и намаляване на хартията. В същото време това ще съкрати и времето преди полет.

По данни на авиопревозвача, 80 на сто от 206+ милиона клиенти на Ryanair вече използват само дигитални карти.

Източник: ЕПА

"Преминаването на Ryanair към 100% дигитални бордни карти означава, че от 12 ноември пътниците вече няма да могат да изтеглят и разпечатват физическа хартиена бордна карта, а вместо това ще трябва да използват дигиталната бордна карта, генерирана в приложението им "myRyanair" по време на регистрация, за да се качат на полета си", уточняват от авиокомпанията.

От Ryanair казват, че това е последната стъпка в дигиталната трансформация на компанията, която вече внедри няколко функции и инициативи в приложението си, за да подобри пътуването на своите над 200 милиона клиенти. Ето и кои са те.

• Поръчка до място: Поръчки на храна и напитки от телефона.• Информация за полета в реално време: Актуализации в реално време за качване в самолета и закъснения.• Директни актуализации за времето и за различни смущения: Известия в реално време от оперативния център на Ryanair.

"За да осигурим безпроблемен преход към 100% дигитални бордни карти за нашите клиенти, ще направим прехода от сряда, 12 ноември, когато традиционно е по-спокойно време за пътуване, след натоварения период по време на ваканциите. Преминаването на Ryanair към 100% дигитални бордни карти ще означава по-бързо, по-интелигентно и по-екологично пътуване за нашите клиенти", казва Дара Брейди, директор по маркетинг на Ryanair.