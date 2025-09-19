Двете най-големи нискотарифни авиокомпании в Европа - Ryanair и Wizz Air - ограничават присъствието си във Виена, като се аргументират с високите данъци и летищни такси в Австрия. Решенията идват в момент на нарастващо напрежение между бюджетните превозвачи и властите в няколко европейски държави.

Ryanair мести самолети в Братислава

Ryanair ще изтегли три самолета от базата си във Виена, намалявайки броя на базираните машини от 19 на 16. В резултат се прекратяват полетите до три дестинации - Билунд, Сантандер и Талин, като промените влизат в сила със зимното разписание за 2025 г. Мярката ще засегне директно около 100 служители.

Изпълнителният директор Майкъл О'Лиъри обяви, че решението се дължи на "неустойчивата данъчна политика" на Австрия, като подчерта 12-евровия данък върху всяко излетяло пътническо място и високите летищни такси. Ryanair планира да премести самолетите си в словашката столица Братислава, където разходите са значително по-ниски.

О'Лиъри призова австрийското правителство да последва примера на Швеция, Унгария и Италия и да премахне полетния данък. Той дори предложи инвестиция от 1 милиард долара в страната при облекчаване на фискалната тежест.

Първи напуснаха Wizz Air

Решението на Ryanair идва само седмица след като конкурентът му Wizz Air обяви, че ще затвори базата си във Виена до март 2026 г. Първите две машини ще бъдат изтеглени още на 26 октомври, с което ще отпаднат полетите до Билбао и Лондон-Гетуик.

Wizz Air също изтъкна високите разходи като причина за пренасочване на капацитет към по-ефективни пазари.

Австрийското летище отрече да е увеличавало таксите си, като дори прогнозира, че те могат да спаднат с до 5% от 2026 г. Според ръководството на летището основният проблем е държавният данък върху полетите, а не тарифите на оператора.

Обща европейска тенденция

Решенията на Ryanair и Wizz Air отразяват по-широка европейска тенденция. Бюджетните авиокомпании все по-често реагират остро на фискални мерки, които според тях подкопават конкурентоспособността им.

Ryanair вече съкрати значително капацитета си в Белгия заради повишения с 150% данък върху полетите и заплаши с напускане на Франция при ново двойно данъчно облагане. Обратно, в Швеция авиокомпанията разшири операциите си след решението на страната да отмени полетния данък от юли 2025 г.