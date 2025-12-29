През 2025 г. най-голямо увеличение на средните заплати в Русия - почти с 40 000 рубли (около 520 долара) - е регистрирано в Камчатка, пише РИА Новости, позовавайки се на анализ на статистически данни.

Така към септември 2025 г. работещите жители на Камчатка са получавали средно с 38 000 рубли повече, отколкото през същия период на предходната година. На второ място по ръст на заплатите е Чукотка е, със средно увеличение на възнагражденията от 28 000 рубли, следвана от Магаданска област с нарастване от 26 000 рубли.

В челната петица влизат още Ненецкият автономен окръг (+25 000 рубли), Москва и Забайкалския край, където заплатите са се увеличили средно с 20 000 рубли.

По- нататък в "класацията" следват Сахалин, където средните заплати са се увеличили с 19 000 рубли през годината, в Московска област нарастването е със 17 000 рубли, а в Татарстан и Якутия - с 15 000 рубли.

Доходите на жителите на Еврейската автономна област са нараснали с 14 000 рубли. В Санкт Петербург, Ленинградска област и Нижегородска област средните заплати са се увеличили с 13 000 рубли, т.е. наполовина на тези в Москва.

Заплатите в цяла Русия за 2025 г. средно са се увеличили с 12 000 рубли (около 160 долара). Това означава, че в петте региона с най-голямо нарастване, то е 2-3 пъти по-голямо от средното за страната.