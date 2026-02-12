Отдалеченото арктическо селище Терибeрка на руския Колски полуостров, известно с турове за северното сияние и сафари с китове, вече е логистичен възел за санкционирани танкери за втечнен природен газ (LNG), които заобикалят западните ограничения, пише специализираното норвежко Barents Observer.

На 10 февруари три LNG танкера са били забелязани на дрейф само на няколко километра от брега на Терибeрка. Сред тях са били Le Perouse и Seapeak Yamal, а също и сервизния съд Izumrud.

Данните за корабния трафик от 9 февруари показват поне седем LNG танкера, които кръстосват водите близо до Терибeрка и прилежащите райони. Повечето от тях фигурират в международните санкционни списъци.

От туристическа дестинация до сенчест хъб

Отдалеченото селище, разположено на брега на Баренцово море, някога е било оживено рибарско село. През последното десетилетие именно туристическата индустрия стана основният двигател на развитието в Терибeрка.

Значителна част от около 500-те местни жители са ангажирани с обслужването на посетители от цяла Русия и отвъд. През последните години хиляди туристи са се любували на арктическата красота на Терибeрка.

Източник: iStock

Напоследък има и друга индустрия, която гледа към Терибeрка. LNG танкерите са чести гости във водите край курорта.

Танкерите вероятно получават зареждане с провизии и технически обслужване в Терибeрка, докато трансферите на гориво "кораб-кораб" с 400-метровото плаващо LNG хранилище Saam на "Новатек" в близкия залив Ура.

Ледоразбивачът Christophe de Margerie прави рейсове между Saam и терминала Utrenny на Arctic LNG 2 с товари приблизително на всеки 14 дни.

Повечето от корабите, опериращи близо до Терибeрка, фигурират в международните санкционни списъци. Iris, Christophe de Margerie и Arctic Mulan са санкционирани от ЕС, САЩ и редица други държави, докато La Perouse е санкциониран от ЕС и Обединеното кралство. Тези танкери рутинно изключват сигналите на своите системи за автоматична идентификация, когато се доближават до терминални съоръжения.

Нарастващ натиск от санкциите на ЕС

Руската арктическа LNG индустрия е изправена пред засилващи се санкционни ограничения. 19-ият санкционен пакет на Европейския съюз, одобрен през октомври 2025 г., забранява вноса на руски LNG по краткосрочни договори от 25 април 2026 г., като пълната забрана влиза в сила на 1 януари 2027 г.

Предложеният 20-и санкционен пакет би добавил широки забрани за услуги по поддръжка на LNG танкери и ледоразбивачи.

Източник: iStock

Arctic LNG 2, проектът, ръководен от "Новатек", който доставя голяма част от товара, преминаващ през Saam, е пряко обект на американски санкции от края на 2023 г. Ограниченията са принудили компанията да развие сенчест флот от LNG танкери и да предлага значителни отстъпки на китайски купувачи.