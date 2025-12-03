Цените на морските застраховки за превози на товари през Черно море нараснаха рязко през тази седмица, след като украински морски дронове атакуваха два танкера на път към руско пристанище. Опасенията от нови нападения водят до значително увеличение на разходите за застраховка, покриваща военен риск, пише в. "Сабах", като цитира свои източници.

Трети инцидент във вторник засегна танкер под руски флаг, натоварен със слънчогледово олио, край турското крайбрежие, потвърдиха морските власти на южната ни съседка.

Черно море е от решаващо значение за транспорта на зърно, нефт и нефтопродукти, както и всякаква друга продукция - включително и за България. Сега това става потенциално по-опасно и със сигурност - по-скъпо.

Премията за типичен седемдневен период на плаване, които се определят от отделни застрахователи въз основа на стойността на кораба, нараснаха до 0,5% за пътуващи към украински пристанища при 0,4% преди седмица, съобщиха източници на "Ройтерс" от корабоплавателния и застрахователния сектор.

Застраховката за руски черноморски пристанища, която обикновено е по-висока, се котираше между 0,65% и 0,8% спрямо около 0,6% миналата седмица.

Кампания срещу руските нефтени приходи

Украинските морски дронове миналата седмица поразиха два танкера - Kairos и Virat, които бяха под западни санкции, докато плаваха празни към Новоросийск, голям руски черноморски нефтен терминал.

"Инцидентите в Черно море сочат към кампания на Украйна за ограничаване на руските нефтени приходи, което оформя оценката на застрахователите за намерения и способности", заяви Мънро Андерсън, ръководител на операциите в специализираната компания за морски военен риск Vessel Protect.

Според него застрахователите смятат, че акцията може да се повтори.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в понеделник, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, отправяйки предупреждение към "всички заинтересовани страни".

От декември 2024 г. до момента е имало поне седем експлозии на отделни танкери, които са посещавали руски пристанища. Инцидентите са на различни локации, включително в Средиземно море, като се подозира, че Украйна стои зад тях, съобщиха източници от морската сигурност.