Инвестициите в добив на природен газ в българския сектор на Черно море могат да имат значителен ефект върху икономиката на страната. Това показва ново проучване на EY, възложено от OMV Petrom и NewMed Energy.

Според анализа, всеки €1 милиард, инвестирани в офшорни проекти, може да генерира до €5,2 милиарда в БВП и около €1,5 милиарда в държавни приходи. Освен това, инвестициите в сектора създават нови работни места и ускоряват икономическия растеж.

Докладът подчертава стратегическото значение на газа от Черно море за енергийната сигурност на България, която в момента разчита в голяма степен на внос. Според EY, ресурсите в българския сектор могат да покрият значителна част от годишното потребление от около 2,7 милиарда куб. м.

"Черно море има значителен потенциал за Румъния, България и целия регион. За да бъде реализиран този потенциал, са необходими рискови инвестиции в проучвателния етап и допълнителен капитал за разработка - милиарди евро. Затова инвеститорите се нуждаят от стабилна и предвидима регулаторна рамка", коментира Кристи Хубати, член на Изпълнителния борд на OMV Petrom, отговорен за проучването и добива.

OMV Petrom и NewMed Energy вече напредват с проучвателните дейности в блок "Хан Аспарух". Компаниите осигуриха сондажния кораб, като началото на сондажите се очаква през четвъртото тримесечие на тази година.

Блок "Хан Аспарух" се намира в западната част на Черно море, южно от румънския блок "Нептун Дийп", с площ от 13 712 км² и дълбочина на водата малко под 2 000 метра. Проучвателните дейности в блока започнаха през 2012 г. и включват геоложки и геофизични проучвания, както и сондиране на три проучвателни сондажа.

В Румъния OMV Petrom добива ресурси в плитките води и разработва дълбоководния блок "Нептун Дийп" с прогнозни обеми от 100 млрд. куб. м газ. Първият добив от блока се очаква през 2027 г.