Инвестициите в добив на природен газ в българския сектор на Черно море могат да имат значителен ефект върху икономиката на страната. Това показва ново проучване на EY, възложено от OMV Petrom и NewMed Energy.
Според анализа, всеки €1 милиард, инвестирани в офшорни проекти, може да генерира до €5,2 милиарда в БВП и около €1,5 милиарда в държавни приходи. Освен това, инвестициите в сектора създават нови работни места и ускоряват икономическия растеж.
Докладът подчертава стратегическото значение на газа от Черно море за енергийната сигурност на България, която в момента разчита в голяма степен на внос. Според EY, ресурсите в българския сектор могат да покрият значителна част от годишното потребление от около 2,7 милиарда куб. м.
"Черно море има значителен потенциал за Румъния, България и целия регион. За да бъде реализиран този потенциал, са необходими рискови инвестиции в проучвателния етап и допълнителен капитал за разработка - милиарди евро. Затова инвеститорите се нуждаят от стабилна и предвидима регулаторна рамка", коментира Кристи Хубати, член на Изпълнителния борд на OMV Petrom, отговорен за проучването и добива.
OMV Petrom финализира сделката с NewMed Energy за надграждане на проучванията в морския блок „Хан Аспарух“ в България
Целта на партньорите е да започнат проучвателни сондажи през тази година
OMV Petrom и NewMed Energy вече напредват с проучвателните дейности в блок "Хан Аспарух". Компаниите осигуриха сондажния кораб, като началото на сондажите се очаква през четвъртото тримесечие на тази година.
Блок "Хан Аспарух" се намира в западната част на Черно море, южно от румънския блок "Нептун Дийп", с площ от 13 712 км² и дълбочина на водата малко под 2 000 метра. Проучвателните дейности в блока започнаха през 2012 г. и включват геоложки и геофизични проучвания, както и сондиране на три проучвателни сондажа.
В Румъния OMV Petrom добива ресурси в плитките води и разработва дълбоководния блок "Нептун Дийп" с прогнозни обеми от 100 млрд. куб. м газ. Първият добив от блока се очаква през 2027 г.
dimitar-tsvetkov-F3uUaeNNна 21.10.2025 в 16:03:02 #1
Може но няма да стане печалбата за България да е толкова,защото евроизмекярите ще ни купят мястото,а наще рантутници от шишковците са готови на всичко за пари.ВЪН ОТ ЧЕРНОМОРИЕТО НИ ЕВРООТПАДЪЦИ!!!