OMV Petrom и държавната румънска компания Romgaz плащат дневно по $480 000 наем на офшорната сондажна платформа Transocean Barents, използвана за разработката на най-голямата газова концесия в румънската част на Черно море - Neptun Deep. Информацията беше официално оповестена от американската Transocean Ltd., един от най-големите оператори на дълбоководно сондиране в света, цитирана от Profit.ro.

Концесията Neptun Deep се държи наравно с по 50% от OMV Petrom и Romgaz, като OMV Petrom изпълнява ролята на оператор. Компанията сключва договорите за необходимите услуги и поема свързаните с това разходи, които впоследствие се разделят между двамата партньори.

"В Румъния OMV Petrom е упражнила опция за кладенец за Transocean Barents на дневна цена от $480 000", съобщиха от Transocean Ltd. Първият договор за платформата е подписан преди около 2 години.

В момента в Neptun Deep активно се пробиват 10 експлоатационни кладенеца в зоните Domino и Pelican Sud. Плановете предвиждат дейностите да приключат до края на 2026 г., което ще позволи добивът на природен газ да започне през 2027 г.

През септември OMV Petrom съобщи за напредък и по наземната част от проекта - в Тузла се работи по изграждането на микротунела за бъдещия газопровод.

Удължаване на периода на проучване

Както посочва Profit.ro, румънската държава подготвя двугодишно удължаване на периода на проучване в рамките на концесията. Целта е да бъдат осигурени допълнителни възможности за "нови открития".

Настоящата фаза приключва през ноември 2025 г., а OMV Petrom и Romgaz вече са поискали удължаване, което да им позволи безопасно и ефективно да завършат предвидените дейности. Според официални документи удължаването ще даде време за допълнителни пост-сондажни анализи, които ще подпомогнат определянето на нови перспективни локации за бъдещи кладенци в периметър XIX Neptun.

Предвижда се промяната да бъде оформена чрез допълнение към концесионното споразумение, като ще има и корекция в минималната програма за проучване.

OMV Petrom и Romgaz очакват екологично одобрение за нов проучвателен сондаж в дълбочина над 3000 м. Двете компании вече са подготвили документацията за два възможни сондажа, но на този етап планират да реализират само един.