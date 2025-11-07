OMV Petrom, най-голямата енергийна компания в Румъния и част от австрийската OMV Group, планира да намали персонала си с около 10% - приблизително 1000 души, съобщава Economica.net, цитиран от Romania Insider. Мярката е част от програма за оптимизация на разходите, предизвикана от понижените цени на петрола и необходимостта от по-голяма ефективност на операциите.

Главният изпълнителен директор Кристина Верчер е потвърдила преструктурирането по време на разговор с анализатори след представянето на финансовите резултати. "Оценяваме предизвикателствата, които поставя средата на по-ниски цени на петрола, и предприемаме стъпки за подобряване на ефективността. Част от тези усилия включват и оптимизация на броя на служителите", посочи тя.

По думите ѝ около половината от съкращенията вече са извършени, като останалите ще бъдат реализирани основно през 2025 г., а частично и през 2026-2027 г. В края на септември OMV Petrom е имала 9 939 служители, спрямо 10 158 през юни.

Преструктурирането е част от по-мащабен план за повишаване на конкурентоспособността и подпомагане на прехода към по-нискоемисионно енергийно производство. Компанията е водещ интегриран енергиен играч с дейност в добива и преработката на петрол и газ, както и в производството на електроенергия в региона на Югоизточна Европа.

В 18-тото издание на класацията SEE top 100 компанията заема първо място сред компаниите от Югоизточна Европа с приходи от 6,7 млрд. евро. и нeтнa пeчaлбa 833 млн. eвpo, ĸoeтo я пpaви и нaй-пeчeлившaтa ĸoмпaния в Румъния и региона.