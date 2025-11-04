Общите приходи на 100-те най-големи компании в Югоизточна Европа възлизат на 192,1 млрд. евро през 2024 г., показва класацията SEE Top 100, изготвена от SeeNews. Това е спад от 3,2% спрямо предходната година, докато общата печалба на водещите корпорации се е понижила с 16% до 8,8 млрд. евро.

Румъния доминира в класацията, но България запазва стабилно присъствие с 12 компании в основния списък и още няколко в допълнителните ранкинги за банки, застрахователи и най-динамични дружества. Страната запазва силни позиции в индустриалния и енергийния сектор на региона.

Макар без технологични гиганти или нови ИТ участници, България компенсира чрез компании с дългосрочни инвестиции и стратегическа роля - от производството на електроенергия до преноса на природен газ и индустриите с висока добавена стойност като металургията и рафинирането на горива.

С нови енергийни проекти като "Вертикалния газов коридор" и стабилни банкови институции, българските компании запазват място в елита на региона - не като най-многобройни, а като едни от най-влиятелните и стратегически важни.

Лидерите в региона

Начело на класацията SEE Top 100 и тази година стои румънската OMV Petrom - най-големият производител и дистрибутор на петрол и природен газ в региона, с приходи от 6,7 млрд. евро и нетна печалба 833 млн. евро, което я прави и най-печелившата компания в Югоизточна Европа. След нея се нареждат Automobile Dacia (5,6 млрд. евро приходи) и Lidl Discount Romania, която с близо 5 млрд. евро става първият търговец на дребно, влизал в топ 3 на класацията от създаването ѝ преди 18 години.

Топ 5 се допълва от OMV Petrom Marketing и българската "Лукойл Нефтохим Бургас". В топ 10 влиза и "Аурубис България" - вторият български представител сред най-големите компании в региона.

Според анализа на SeeNews, приходите на водещите енергийни групи в региона са намалели спрямо 2023 г. заради спада в цените на петрола и газа и нормализирането на пазарите след турбуленцията, предизвикана от войната в Украйна. Въпреки това, компаниите с вертикално интегрирана структура - обединяващи добив, преработка и дистрибуция - успяват да запазят висока рентабилност благодарение на по-добър контрол върху веригата на стойността.

Петролът, автомобилостроенето и търговията на дребно оформят ядрото на регионалния бизнес елит - сектори, в които преобладават чуждестранните инвеститори и мултинационални групи, способни да устоят на пазарната волатилност и да оперират едновременно в няколко държави от региона.

Българските компании: стабилни, но концентрирани в няколко сектора

Българското участие в класацията остава концентрирано в енергетиката, металургията и търговията на дребно, като тези индустрии формират гръбнака на корпоративния сектор у нас. Най-високо сред българските дружества е "Лукойл Нефтохим Бургас", която заема 5-о място с приходи от 4,67 млрд. евро, въпреки че отчита загуба от 108,7 млн. евро заради по-слабите маржове при рафинирането.

След нея е "Аурубис България", която е 7-ма в региона, с ръст на приходите от 21% до 4,46 млрд. евро и печалба от 233 млн. евро, което я поставя сред десетте най-печеливши компании в Югоизточна Европа. В сектора на горивата присъства и "Лукойл България" (17-о място, 3,03 млрд. евро приходи), както и "Астра Биоплант" (70-о място, 1,16 млрд. евро), която бележи спад на продажбите с 44% след бурното покачване на цените през предходните години.

В енергетиката "Националната електрическа компания" (НЕК) заема 41-о място с 1,67 млрд. евро приходи, а АЕЦ "Козлодуй" е на 76-о място с 1,05 млрд. евро (19% надолу спрямо 2023 г.)и печалба от 113,5 млн. евро. Ново попълнение е "Аxpo България", която влиза директно на 27-о място със скок на приходите от 68% до 2,1 млрд. евро, благодарение на активната търговия с газ и електроенергия. Картината в сектора се допълва от "Сакса" ООД, която заема 83-о място с приходи от 1,02 млрд. евро. Компанията оперира в търговията с петрол и природен газ и запазва стабилно присъствие въпреки минимален спад спрямо предходната година.

В производството "БиЕй глас България" (57-о място, 1,37 млрд. евро) и "София Мед" (95-о място, 900 млн. евро) потвърждават устойчивата позиция на страната в металургията и преработващата индустрия. Металообработващата компания е включена като нова в класацията. В сектора на търговията се открояват "Лидл България" (59-о място, 1,34 млрд. евро) и "Кауфланд България" (61-во, 1,31 млрд. евро), които продължават да разширяват мрежите си и да печелят пазарен дял.

Енергийните дружества от България имат не само национално, но и регионално значение. В отделно интервю за SeeNews изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов посочва, че проектът "Вертикален газов коридор", който свързва Гърция с Централна и Източна Европа, е "инвестиция в националната сигурност на страните от региона", а работата по българската част напредва по график за завършване до есента на 2026 г.

Български успехи и в банковия сектор

В класацията на топ 100 банки в Югоизточна Европа страна ни се откроява с три институции в първата десетка - ОББ (5), "Банка ДСК" (6) и "УниКредит Булбанк" (7). Трите банки са и системно значими за българската икономика, като заедно концентрират близо половината от общите банкови активи у нас. Според класацията на SeeNews, и трите отчитат двуцифрен ръст на активите през 2024 г., като същевременно поддържат стабилна печалба и подобрена капиталова позиция.

ОББ, която от няколко години е част от белгийската KBC Group, е изпреварила "Банка ДСК" по размер на активите и заема пето място в региона с 19,15 млрд. евро и печалба от 253,7 млн. евро. "Банка ДСК", собственост на унгарската OTP Group, следва непосредствено с активи от 18,64 млрд. евро и печалба 504,7 млн. евро, което я поставя сред най-печелившите банки в Югоизточна Европа. "УниКредит Булбанк", част от италианската UniCredit Group, заема седмо място с активи от 17,84 млрд. евро и печалба 484,3 млн. евро, запазвайки лидерството си по ефективност и корпоративно банкиране.

Освен трите системни лидера, в класацията присъстват още "Пощенска банка" (16 място, 11,53 млрд. евро активи), "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) (20 място, 8,04 млрд. евро), "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) (28 място, 4,64 млрд. евро) и "ПроКредит Банк България" (48 място, 2,34 млрд. евро).

Така общо седем български банки попадат сред най-големите в региона - резултат, който поставя страната сред финансово стабилните икономики в Югоизточна Европа. Според SeeNews тенденцията при българските банки остава нарастваща рентабилност, умерен кредитен риск и стабилна ликвидност, подкрепена от високи нива на депозити и растящо кредитиране на домакинствата и бизнеса.

Влизане в "най-динамичните" компании

Сред десетте най-бързо растящи компании в Югоизточна Европа се нарежда и "Axpo България", която отчита 68% ръст на приходите през 2024 г. до 2,1 млрд. евро. Тя е единствената българска компания в тази категория - знак, че енергийният сектор остава локомотивът на корпоративния растеж у нас и продължава да привлича международни инвестиции.

Класацията на най-динамичните компании в региона е доминирана от румънски дружества, които заемат шест от десетте позиции. Сред тях са аптечната верига Dr. Max, газовият оператор Transgaz, железопътната компания CFR и автомобилният производител Ford Otosan Romania.Те идват от различни сектори, но общото между тях е силната подкрепа от държавата и стабилната инфраструктура, както и достъпът до капитал благодарение на мащаба на румънския пазар.

В списъка влизат още лидерът в класацията молдовската авиокомпания FlyOne, чийто оборот е нараснал над четири пъти благодарение на рязко увеличение на пътникопотока и разширяване на маршрутната мрежа. Останалите компании са сръбската Serbia Zijin Copper (метали) и хърватската Pliva (фармацевтика) - доказателство, че индустриалното производство и минното дело остават сред най-бързо възстановяващите се отрасли в региона.

Така Румъния затвърждава лидерството си не само по брой големи компании, но и по темпове на растеж, докато България остава по-скоро фокусирана върху енергийния сегмент, където "Axpo България" показва, че и локални пазари могат да бъдат платформа за регионален успех.

Румънска доминация

Румъния заема близо половината от позициите в SEE Top 100, включително и първите четири — OMV Petrom, Dacia, Lidl Discount и OMV Petrom Marketing. Тя е не само най-голямата икономика в региона, но и домакин на ключови чуждестранни инвестиции, които използват страната като производствен и логистичен център за целия Балкански полуостров.

Най-силно представени са енергийният и автомобилният сектор, а бързооборотната търговия продължава да нараства благодарение на стабилното вътрешно търсене и нарастващите доходи на домакинствата. В същото време румънските компании все по-често се превръщат в регионални лидери - оперират в съседни държави, включително България, Сърбия и Молдова, което им позволява да надхвърлят ограниченията на местния пазар и да постигат икономии от мащаба.