Източник: iStock

Лидери на мнение - гласът на успешния български бизнес

Живеем в динамични времена, а ежедневието е изпълнено с промени и предизвикателства. Затова днес, повече от всякога, гласът на бизнеса има своята ключова роля.

Именно с тази цел, специалната поредица "Лидери на мнение" на Money.bg дава сцена на водещите сектори и компании в българската икономика. Проектът се гради върху автентичност и задълбочен поглед отвътре - с ключови данни, експертни анализи и лични истории на хората, които формират пазара.

"Лидери на мнение" отива дори по-далеч, като показва многоликата роля на бизнеса - като работодател, иноватор и носител на отговорност към обществото, формирайки бъдещето на страната ни.

Миннодобивната индустрия е пример за това - и то на фона на своята нарастваща стратегическа роля в световен и в регионален мащаб. Това е причината да стартираме "Лидери на мнение" именно с нея.

Източник: iStock

Минерално-суровинната индустрия е сред най-важните двигатели на българската икономика. Секторът, генериращ 5% от БВП на страната, има стратегическо значение за енергийната независимост, индустриалното развитие и регионалния растеж.

Миннодобивният сектор е не просто източник на суровини, а област с непрекъснати иновации, постоянна заетост и устойчиво развитие. Той е пряко свързан с ключови отрасли като металургията, строителството, химическата промишленост, машиностроенето и електрониката.

България разполага с богати и разнообразни природни ресурси - находища от всички групи подземни богатства и перспективни терени за бъдещи проучвания. По данни на Българската минно-геоложка камара, в сектора работят над 300 предприятия, като най-силно развит е добивът на неметални материали и суровини.

Миннодобивната индустрия е и от секторите с най-висока производителност на труда - добавената стойност на наето лице достига 102 хил. лева (почти двойно повече от средното за икономиката). През 2024 г. средната годишна работна заплата в сектора е 33 884 лева (около 2823 лева месечно). Броят на заетите достига над 18 хил. души, а заедно със свързаните дейности секторът осигурява доходи на повече от 120 000 души в страната.

Минерално-суровинната индустрия обаче се отличава не само със своите икономически показатели. Компаниите са сред най-социално отговорните в България. Те инвестират ресурси, експертиза и време в реализацията на значими инициативи, като подкрепят образованието, културата и устойчивото развитие на регионите, в които оперират.