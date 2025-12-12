Очаква се производството в машиностроенето в Германия през 4-тото тримесечие на 2025 г. да спадне на годишна база за 12-то поредно тримесечие. Това означава, че спадът в този важен сектор продължава вече три години, посочват от Асоциацията на машиностроителната индустрия в страната (VDMA), цитиран от агенция Bloomberg. Това би бил най-дългият спад от началото на 90-те години на миналия век, когато страната се бореше със структурните катаклизми на обединението между Западна и Източна Германия.

Машиностроенето е втората по големина индустрия в Германия по приходи. Дълго време задвижвана от "скрити шампиони" в икономически ниши - от системи за багаж на летищата до машини за преработка на храни, нейният спад добавя нов натиск към вече буксуващата икономика. Например Volkswagen и Robert Bosch са сред компаниите, които съкращават производството и персонала си. Миналия месец производителите на химикали в страната отчетоха спад на производството до ниво, близо до това от 1995 г.

"В миналото винаги имахме един, два фактора, които вървяха добре. Сега имаме това припокриване на кризи", каза президентът на VDMA Бертрам Кавлат. Германската индустрия съкращава над 10 000 работни места на месец тази година, според данните на федералната статистическа агенция Destatis - което задълбочава опасенията относно траекторията на развитието на страната. Заетостта в машиностроителния сектор е намаляла с 2,4% в сравнение с миналата година, по данни на VDMA.

Основен проблем за сектора на машиностроенето от над половин година, е въздействието на митата, въведени американския президент Доналд Тръмп. Доставките на машиностроителния продукция за САЩ - най-големият единичен експортен пазар на индустрията - са спаднали с 9,4% за 9-те месеца (януари-септември), в сравнение със същия период на предходната година, според данните на VDMA. Две трети от компаниите от сектора очакват приходите им да намалеят именно заради американските мита, коментират от асоциацията, позовавайки се на своето проучване сред около 400 фирми.

Общите мита от 15% върху износа от ЕС за САЩ представляват "голямо предизвикателство за нас в машиностроителния сектор и тежат на маржовете и пазарните дялове", посочи Бертрам Кавлат.

Индустриалната асоциация очаква германското машиностроително производство да нарасне през 2026 година, но само с 1%.