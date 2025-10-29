Авиокомпанията Lufthansa, която е най-голямата в Германия, ще намали броя на полетите си по вътрешни линии тази пролет, с цел икономии. Това съобщава информационна агенция DPA.

Според лятното разписание за полетите, което влиза в сила от 29 март 2026 г., никакъв вътрешен маршрут за територията на Германия няма да бъде отменен - обаче броят на полетите до хъбовете във Франкфурт на Майн и Мюнхен ще бъде намален с около 50 седмично. Както коментират от авиокомпанията, това е свързано с високите данъци и държавни такси.

По-конкретно, ще бъде намален броят на полетите от Мюнхен до Кьолн, Дюселдорф и Берлин, както и от Франкфурт на Майн до Лайпциг и Нюрнберг.

Освен това, също с цел икономии, ще бъдат изцяло отменени полетите по направленията от Франкфурт на Майн до Тулуза (Франция) и от Мюнхен до Талин и Овиедо (Испания).

А малко по-рано шефът на концерна Lufthansa Group, Карстен Шпор каза в интервю за Die Welt, че Lufthansa планира през лятото на 2026 г. да отмени около 100 полета на седмица до дестинации в Германия, поради високите данъци и такси.

Също така Карстен Шпор е потвърдил, че Lufthansa смята да съкрати административния си персонал с около 4000 човека до 2030 г., за сметка на автоматизация и дигитални технологии.

Чрез посочените съкращения и нововъведения, авиокомпанията разчита да увеличи рентабилността си и да оптимизира бизнес стратегията си.