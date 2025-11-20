Първата приватизация на португалския авиопревозвач TAP през 2015 г. се превръща в корпоративен и политически провал, чиито последици се усещат и днес, пише El País. Десет години по-късно прокуратурата е провела 25 обиска в офиси на компанията, адвокатски кантори, фирми и държавни институции, свързани с продажбата на 61% от превозвача на консорциума Atlantic Gateway.

Разследването се води от Централната прокуратура за борба с корупцията и засяга потенциални престъпления като измама, злоуправление и данъчни нарушения. Няма арести, но две компании и двама души вече са формално обвинени - според местни медии това са предприемачът Умберто Педроза и неговият син Давид.

Педроза и бразилският бизнесмен Дейвид Нийлман са придобили контрола над TAP по време на управлението на премиера Педро Пасуш Коельо. Тогава компанията е в тежко финансово състояние, а по-късно пандемията и смяната на властта водят до повторна национализация. За да предотврати фалит, държавата наля 3,2 млрд. евро публични средства в авиокомпанията.

Новото ръководство на TAP е възложило одит на сделката от 2015 г., а докладът на Главната инспекция по финансите е разкрил ключовия проблем: купувачите са финансирали придобиването чрез средства, осигурени от самата авиокомпания.

Схемата включвала тристранна операция между Atlantic Gateway, Airbus и TAP. Инспекторите са установили, че капиталовите вноски, които купувачите е трябвало да осигурят, всъщност произлизали от заем на Airbus, обезпечен чрез последващи договори за покупка на 53 самолета и анулиране на поръчка за 12 A350.

Докладът открива и други нередности - симулирани договори за данъчни цели в полза на Нийлман и фамилията Педроза, както и решения без икономическа логика, довели до значителни загуби от операции в Бразилия. Материалите са предадени на прокуратурата, която води разследване от 2023 г.

Развитието на делото съвпада с новия опит за приватизация, одобрен това лято от правителството на премиера Луиш Монтенегру. Срокът за подаване на оферти за покупка на 44,9% от TAP изтича тази събота, а интерес проявяват основните европейски авиационни групи - Lufthansa, IAG и Air France-KLM, като последната вече е внесла официална оферта. Още 5% ще бъдат предложени на служителите, докато държавата ще запази контролния пакет от 50,1%.

За да избегне повторение на скандала, Лисабон настоява кандидатите да бъдат големи авиокомпании с доказан капацитет, а стратегически решения като маршрутната мрежа и развитието на хъба в Лисабон ще подлежат на държавен контрол. IAG е в по-неблагоприятна позиция, тъй като португалското правителство се опасява, че близостта между Лисабон и Мадрид може да отслаби ролята на португалската столица за сметка на хъба на Iberia.