Трите водещи телекома във Франция - Orange, Bouygues и Free - са отправили оферта за 17 млрд. евро за придобиване на по-голямата част от Altice France, собственост на милиардера Патрик Драи. Ако сделката бъде реализирана, тя може да се превърне в ключов момент за консолидацията на френския телекомуникационен сектор, предават световните агенции.

Предложението, направено във вторник, не е обвързващо и предвижда трите компании да изкупят основния бизнес на SFR - водещият телекомуникационен оператор на Altice France. Потребителските услуги на SFR, включващи мобилни и фиксирани абонати, ще бъдат разделени между тримата участници. Bouygues и Free ще си поделят и звеното, обслужващо корпоративни клиенти.

Сред активите, които се обсъждат за разделяне, са фиксираната мрежа и радиочестотният спектър на SFR, като разпределението по стойност би било приблизително 43% за Bouygues, 30% за Free и 27% за Orange.

Предложението оценява Altice France на 17 млрд. евро, според съвместно изявление на трите компании. Ако бъде прието, сделката ще намали броя на мобилните оператори във Франция от четири на три - сценарий, който вероятно ще предизвика стриктна проверка от регулаторните органи поради опасения за евентуално повишаване на цените за потребителите.

Altice France не е коментирала официално предложението. Според трите оператора офертата зависи от резултатите на финансовата и правната проверка, както и от регулаторното одобрение. Главният изпълнителен директор на Bouygues, Оливие Руса, заяви, че евентуална сделка би могла да се финализира не по-рано от втората половина на 2027 г.

Придобиването би сложило край на 11-годишния контрол на Патрик Драи върху SFR и значително би ограничило присъствието му на френския пазар. Сделката стана възможна, след като по-рано този месец Altice France постигна споразумение с кредиторите си, намалявайки дълга си от 24 млрд. евро на 15,5 млрд. евро.

Офертата не включва контролната позиция на Altice France в XpFibre, фиксирана мрежа, която е предмет на отделен процес по продажба.

Темата за консолидацията на телекомуникационните пазари в Европа е особено актуална, след като доклад от миналата година на Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, препоръча по-гъвкав подход към сливанията, за да се създадат по-силни оператори с капацитет за по-големи инвестиции в мрежова инфраструктура.