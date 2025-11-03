Френската Orange предприема ключова стъпка за укрепване на позициите си на втория си по значение пазар в Европа - Испания, съобщава RTVE. Компанията обяви необвързващо споразумение за покупката на останалите 50% от MasOrange за 4,3 млрд. евро, което ще ѝ осигури пълен контрол върху оператора, създаден след сливането на Orange Испания и MásMóvil.

Споразумението е постигнато с инвестиционното дружество Lorca, зад което стоят фондовете KKR, Cinven и Providence. Orange очаква сделката да стане обвързваща до края на годината, а окончателното ѝ приключване - през първата половина на 2026 г., след получаване на регулаторни одобрения.

"Тази сделка потвърждава дългосрочния ни ангажимент към испанския пазар и доверието ни в екипа на MasOrange", посочиха от компанията.

Новината идва само ден след като MasOrange и водещите синдикати в Испания подписаха първия колективен трудов договор, който ще обхваща служителите в 15 дружества и ще бъде валиден за периода 2026-2028 г.

Към края на септември MasOrange обслужва над 33 млн. линии, включително 26,2 млн. мобилни и 7,2 млн. фиксирани широколентови, почти изцяло на оптична инфраструктура. За първите девет месеца на 2025 г. приходите на групата са 5,7 млрд. евро (+3,7%), а EBITDA е нараснал с над 8% до 2,2 млрд. евро - шести пореден тримесечен ръст.

Сливането на Orange и MásMóvil бе финализирано през март 2024 г., като първоначалните условия забраняваха на фондовете-съсобственици да търсят купувач за дела си до есента на 2025 г. Сега Orange се възползва от тази възможност и планира да консолидира изцяло бизнеса си в Испания по-рано от предвиденото.