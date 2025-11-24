Telefónica направи стратегическа инвестиция от 1,464 млрд. евро, за да си осигури ексклузивните права за излъчване на всички клубни турнири на УЕФА в Испания до 2031 г. Компанията на Марк Муртра укрепва позициите на Movistar Plus+ като водещ премиум оператор с достъп до Шампионската лига, Лига Европа, Лига на конференциите, Юношеската лига и Суперкупата на Европа. Новият пакет, който обхваща сезоните 2027/28-2030/31, увеличава годишната цена до 366 млн. евро - с 14% повече спрямо текущия цикъл.

Сделката се случва в момент на най-дълбоката трансформация на Telefónica от десетилетия. Операторът се готви да започне преговори със синдикатите за доброволна програма за съкращения в Испания, която може да засегне между 5000 и 6000 служители. Паралелно с това компанията намалява наполовина дивидента си от 2026 г. като част от петгодишния план Transform & Grow - стратегия за пренасочване на капитала към инфраструктура, дигитализация и оптимизация на разходите. Решението предизвика рязка реакция на пазара, като акциите на компанията паднаха с 16% само за седмица.

Точно в контекста на по-висок дълг и затегната дисциплина на разходите, обезпечаването на топ спортно съдържание остава ключов лост за поддържане на устойчиви приходи. Movistar реализира среден приход на абонат (ARPU) над 90 евро месечно - почти двойно повече от MasOrange (около 52 евро) и многократно над нискобюджетните играчи като Digi. Това означава, че клиентите на Movistar използват по-скъпи пакети и плащат повече за премиум съдържание, което прави тази база далеч по-доходоносна. Telefónica извлича допълнителни приходи и чрез препродажба на правата за националния и европейския футбол към MasOrange, оценявани на около 350 млн. евро годишно.

Реформата в групата е още по-дълбока в международен план. Telefónica е на финален етап от сделка за продажба на мексиканския бизнес Movistar на базираната в Дубай Beyond One, собственик на Virgin Mobile México. Сделката, оценявана на над 500 млн. евро, ще бъде шестата подобна операция в Латинска Америка след продажбата на подразделенията в Уругвай и подготвяното изтегляне от Чили. Продажбата ще подлежи на одобрение от новия мексикански антимонополен регулатор CNA, който разполага с по-широки контролни правомощия, включително върху тарифите - фактор, който може да усложни процеса.

Най-проблемният актив остава Венецуела - пазар, на който Telefónica не може да намери купувач заради политическата нестабилност, санкциите срещу режима на Николас Мадуро и риска от американски ответни мерки. Парадоксално, венецуелският бизнес някога е бил сред най-печелившите за групата, но девалвацията и капиталовите ограничения са унищожили маржовете. През 2024 г. операторът все пак отчита 212 млн. евро печалба там, а паралелно инвестира около 500 млн. долара в модернизация на 4G и внедряване на 5G - ход, насочен към запазване на лиценза и повишаване на стойността при бъдеща продажба.

Освобождаването от активи е централна част от опита на Telefónica да намали дълга си от над 27 млрд. евро и да пренасочи средствата към Европа. Компанията оценява потенциала за икономии от 2,3 до 3 млрд. евро до 2030 г. чрез автоматизация и продажба на неосновни активи. Част от стратегическите приоритети включват и възможно придобиване на Vodafone España - сделка, която би консолидирала пазарните позиции на групата в Испания.

На национално ниво операторът остава доминиращ и при правата за Ла Лига: Movistar Plus+ и DAZN си поделят сезона до 2027 г. за 4,95 млрд. евро, като заради регулаторни изисквания Telefónica наскоро поднови последния сегмент на договора за 1,29 млрд. евро. Това стабилизира портфолиото от премиум права в период, когато групата цели да намали задлъжнялостта до 2,5 пъти EBITDA до 2028 г. и да поддържа дивидентна политика в рамките на 40-60% от свободния паричен поток.

Movistar Plus+ запазва пълен редакционен контрол върху продукцията - собствено визуално оформление, студиа, анализи и коментаторски екип. Платформата продължава модернизацията си с нов спортен канал, достъпен както за абонати, така и за външни потребители.

На фона на продажби на активи, очаквани съкращения, намален дивидент и агресивна програма за оптимизация, придобиването на клубните турнири на УЕФА се превръща в стратегически стълб за Telefónica: носи стабилен висок ARPU, задържа премиум клиентите и осигурява конкурентно предимство на най-доходоносния сегмент на испанския пазар, докато групата преминава през дълбока вътрешна и международна реорганизация.