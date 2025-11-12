Испанската телекомуникационна компания Telefónica ще започне преговори със синдикатите за нова програма за съкращения, която може да обхване между 5000 и 6000 служители в Испания. Срещата с трите основни синдиката - UGT, CC OO и Sumados-Fetico - е насрочена за 17 ноември, когато ръководството ще представи план за доброволно напускане и ранно пенсиониране. Компанията потвърди провеждането на срещата, но не уточни окончателния дневен ред.

Промяната идва в момент на сериозна трансформация. Telefónica вече обяви, че ще намали наполовина дивидента си от 2026 г. - от 0,30 евро на 0,15 евро на акция - като решението ще остане в сила поне до края на десетилетието, съобщи El País. Мярката е част от петгодишния стратегически план Transform & Grow, представен от председателя и главен изпълнителен директор Марк Муртра, който цели пренасочване на капитала към инвестиции в инфраструктура и дигитална трансформация.

По данни на Financial Times Муртра, който пое управлението през тази година, поставя приоритет върху "основните технологии", а не върху стабилните дивиденти, които традиционно отличаваха Telefónica. Решението беше прието негативно от пазара: само за седмица акциите на компанията в Мадрид поевтиняха с 16%, а от началото на годината са сред трите най-зле представящи се в историята на оператора.

За 2025 г. ще се изплатят още два транша от по €0,15 през декември 2025 и юни 2026 г., след което изплащането ще стане еднократно - само през юни. Компанията очаква спестявания от около 850 млн. евро още през първата година, което ще се отрази и на приходите на испанската държава (която притежава 10% чрез държавната холдингова компания), както и на частните акционери CriteriaCaixa, STC, BBVA и BlackRock.

Планът предвижда до 2028 г. задлъжнялостта да се сведе до 2,5 пъти EBITDA, а дивидентите да се обвържат с 40-60% от свободния паричен поток. Според анализ на Financial Times, очакваният свободен паричен поток вече е понижен от 3 млрд. евро до между 1,9 и 2 млрд. евро, което прави орязването на дивидента неизбежно при сегашните нива на дълг.

Паралелно с финансовото преструктуриране Telefónica стартира и програма за оптимизация, която ще донесе между €2,3 млрд. и €3 млрд. спестявания до 2030 г. чрез автоматизация и продажба на неосновни активи. Компанията прогнозира годишен ръст на приходите и EBITDA от 1,5% до 3,5% и свиване на инвестициите до 11-12% от оборота.

Изпълнителният директор Емилио Гайо заяви, че евентуалният план за съкращения ще бъде доброволен и съгласуван със синдикатите. Telefónica цели да приключи процеса до края на годината или най-късно в началото на 2026 г., за да отчете разходите още през текущата финансова година. Така компанията ще избегне извънредни провизии през 2026 г., след като вече записа загуба от 1,08 млрд. евро вследствие на преструктурирането и продажбата на активи в Латинска Америка.

Telefónica продължава да концентрира дейността си в четири основни пазара - Испания, Великобритания, Германия и Бразилия - и проучва нови възможности за растеж. Сред тях, според Romania Insider, е евентуално придобиване на румънския оператор Digi Communications NV, сделка на стойност около €3,8 млрд., която би засилила позициите ѝ в Централна и Източна Европа.

Марк Муртра защити новия курс, въпреки негативната реакция на инвеститорите. "Планът може да не се харесва, но е необходимият", заяви той, подчертавайки, че Telefónica трябва да избере между краткосрочни печалби и дългосрочна устойчивост.