Испания ще намали планирания си държавен дълг за 2025 г. с 5 млрд. евро. Вместо първоначално заложените 60 млрд., Министерството на финансите ще излезе на пазарите за 55 млрд. евро - почти колкото и миналата година.

Решението идва на фона на по-високи военни разходи (до 10 млрд. евро) и помощи за засегнати от природни бедствия, но силният икономически растеж, по-добрите данъчни постъпления, активният жилищен пазар позволяват да се ограничи дълга.

Новият план означава, че общите емисии на държавен дълг ще бъдат около 16% от БВП - един от най-ниските дялове за последното десетилетие. Това, заедно с растежа на икономиката, може да допринесе за понижаване на съотношението дълг/БВП.

Новината идва във време на положителни новини за Испания - кредитният ѝ рейтинг беше повишен от трите най-големи агенции, а рисковата премия се понижи под 55 базисни пункта - най-ниско ниво от 2007 г. насам. Така се открива възможност за привличане на нови инвеститори, включително централни банки и азиатски капитали.

Инвеститорският интерес остава силен - търсенето на испански облигации е близо четири пъти по-голямо от предлагането. Чуждестранните инвеститори вече държат почти половината от испанския дълг.

Правителството очаква държавният дълг постепенно да намалява. Oт сегашните 102% от БВП до под 77% през следващите 15 години.