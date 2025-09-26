Испанският пазар на жилища продължава да регистрира нови рекорди. През юли са отчетени 64 730 сделки, което го прави най-силния в исторически план, съобщава Националния статистически институт (INE).

Това представлява увеличение с 13,6% спрямо същия месец на 2024 г. (почти 57 хил. сделки) и затвърждава дългосрочната възходяща тенденция, наблюдавана в редица индикатори за имотния пазар в Испания - в цените на квадратен метър, подписаните ипотечни кредити и крайните продажни цени.

Рекордът надминава данните от юли 2007 г., точно преди спукването на имотния балон, и се случва в контекст на повишено търсене и загриженост за прегряване на пазара. През първите шест месеца на годината обемът на продажбите е най-голям за последните 18 години, макар че не бяха достигнати нивата от 2007 г.

Натрупаните сделки от януари до юли 2025 г. достигат 422 хил., надминавайки значително 355.6 хил. от миналата година, но все още под 490 хил. от 2007 г. Експертите предупреждават, че ако тенденцията продължи, настоящата година може да завърши с рекордни стойности.

Според тях възстановяването на търсенето е "масово" и води пазара до нива, невиждани от финансовата криза от 2008-2009 г. По-гъвкавата парична политика днес подкрепя купувачите, които преди това не са могли да се финансират.

Продажбите на нови жилища са нараснали с 22,3%, а на употребяваните - с 11,6%. Повечето жилища (93,1%) са на свободния пазар. Най-голям ръст се отчита в автономните области Екстремадура, Арагон и Кастилия-Ла Манча, а най-умерен в Мадрид и Канарските острови. Навара и Кантабрия отбелязват спад.

Ипотечният пазар също расте - 45 хил. нови кредита през юли (243.2 хил. през първите шест месеца на годината), 25% повече на годишна база, най-високото ниво от 2010 г. Средният лихвен процент е 2,94%, а фиксираните кредити са 70,1%. Средният размер на ипотеките достига 163.3 хил. евро, а предоставеният капитал - почти 7,4 милиарда евро.

Прогнозите са, че пазарът ще остане силен и годината може да завърши с около 720 хил. сделки и над 480 хил. ипотеки. Специалисти предупреждават, че голямото търсене в резултат на опасения за поскъпване на жилищата може да забави цикъла и да увеличи цените.