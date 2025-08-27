Испанските банки отчитат нива на необслужвани кредити, каквито не са наблюдавани от преди финансовата криза от 2008 г. Според данни на Централната банка на Испания през юни делът на съмнителните кредити в частния сектор е бил 2,97%. Той пада под 3 на сто за пръв път от октомври 2008 г., когато е бил 2,92%.

Данните за юни също така показват спад спрямо 3,11% през май и 3,43% година по-рано. В обемно изражение съмнителните кредити възлизат на 36,291 млрд. евро, което е намаление с 955 милиона спрямо предходния месец и с почти 4,6 милиарда спрямо юни 2024 г. Това е и най-ниската стойност от юни 2008 г.

Подобрението в дела на необслужваните кредити отчасти се дължи на увеличението на отпуснатите кредити, които достигат 1.2 трилиона евро през юни. Това са с 23,1 милиарда повече спрямо май и с 27,9 милиарда повече на годишна база.

По същото време към юни в България лошите и преструктурирани кредити също се свиват. Като дял от всички те са 3.3%, а стойността им е 222 млн. лв.