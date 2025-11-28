Разходите за пенсии ще натежат значително върху публичните финанси на повечето богати държави, сочи докладът Pensions at a Glance 2025 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), предава El País. Медията обръща внимание, че Испания се очертава като страната с най-голям дял от БВП, който ще се отделя за пенсии до 2050 г. — около 17,3%. Дори след корекцията на данните след пандемията, страната остава лидер по този показател сред близо 40-те членове на ОИСР.

За сравнение, разходите върху БВП за пенсии в други европейски държави ще бъдат значително по-ниски: Франция 13,7%, Португалия 14,6%, Белгия 14,8%, Италия 15,5%. Страните извън Европа, като САЩ (5,9%), Чили (4,4%) и Австралия (2,1%), ще отделят най-малко.

Основният двигател на растежа на разходите е демографският натиск - бързо застаряващото население и ниската раждаемост намаляват броя на хората в трудоспособна възраст. ОИСР прогнозира, че до средата на века в Испания ще има трима пенсионери за всеки четирима работещи, докато средното за ОИСР ще бъде един пенсионер на двама работещи.

Друг фактор е щедростта на системата - испанските пенсии за работници със средни доходи покриват около 80% от последната им заплата, което е сред най-високите показатели в ОИСР. Това увеличава натиска върху бюджета, тъй като разходите надвишават приходите от осигуровки и се формира растящ обем неизплатени задължения.

ОИСР препоръчва допълнителни мерки за устойчивост на системата, като корекции според очакваната продължителност на живота и разширяване на периодите за изчисляване на правата. Испанското Министерство на социалната сигурност отбелязва, че последните реформи, включително Механизмът за междупоколенческо равновесие и удължаването на периода за изчисляване на пенсиите, вече смекчават част от натиска, но усилията за адаптация трябва да продължат.