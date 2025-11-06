Данъчните системи са замислени да облагат печалбите там, където се създават. Но големите корпорации отдавна умеят да лавират между правилата и да откриват пролуки. Между 2016 и 2021 г. Испания е изгубила близо 33 млрд. долара (около 31 млрд. евро) от корпоративни данъци заради "злоупотреба" и "данъчна елузия" от страна на мултинационалните компании, сочи докладът State of Tax Justice 2025 на организацията Tax Justice Network, цитирана от El País. Само американските корпорации са допринесли за загуби от около 3,2 млрд. евро чрез прехвърляне на печалби към по-благоприятни юрисдикции.

Изследването, базирано на данни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), показва, че фирми с дейност в Испания са декларирали в чужбина над 131 млрд. долара печалби, генерирани реално в страната. От тях 12,8 млрд. долара се свързват с американски компании. Загубите за бюджета се равняват на 5,7% от националните здравни разходи или приблизително на годишните приходи от корпоративния данък.

Испания далеч не е единственият потърпевш. Само в Европа загубите надхвърлят 320 млрд. долара - сред тях 53,5 млрд. във Великобритания, 22 млрд. в Италия и 116,8 млрд. във Франция. В Азия Индия и Китай отчитат пропуснати данъци за съответно 88 млрд. и 41 млрд. долара, а в Америка - Мексико и Бразилия с около 45 и 38 млрд. Най-голямата загуба е в САЩ - 573 млрд. долара, където обаче данъчните облекчения, въведени при администрацията на Доналд Тръмп, превръщат страната едновременно в губеща и в своеобразно данъчно убежище.

За ограничаване на подобни практики страните от ОИСР постигнаха споразумение за минимален глобален корпоративен данък от 15% за компании с приходи над 750 млн. евро. Въпреки че САЩ се оттеглиха от инициативата, ЕС прие мярката, а Испания я въведе в края на 2024 г.

Основният механизъм, чрез който корпорациите намаляват данъчната си тежест, е прехвърлянето на печалби към територии с по-ниски или нулеви данъчни ставки - т.нар. данъчни убежища. Така те декларират приходите не там, където се създават, а в юрисдикции, предлагащи преференции. Tax Justice Network сравнява декларираните печалби с реалната икономическа активност - заетост, продажби и активи - и отчита, че голяма част от доходите се местят с чисто данъчни цели.

Най-активни в тези практики са американските мултинационални компании, които между 2016 и 2021 г. са изнесли извън страната 24% от глобалните си печалби (при 17% средно за останалите). Това е довело до загуби за световните бюджети от 495 млрд. долара, от които 271 млрд. са в САЩ и 224 млрд. - в останалите държави.

Докладът свързва тенденцията с данъчната реформа на Тръмп от 2017 г., която понижи корпоративната ставка от 35% на 21%. Така САЩ се превърнаха в ново привлекателно убежище за корпоративни печалби. Много компании репатрират средства, но при значително по-нисък ефективен данък, което намалява реалните приходи на бюджета.

Според Tax Justice Network реформата на практика е направила САЩ данъчен рай за собствените им корпорации. Докладът посочва, че технологични гиганти като Google, Amazon и Meta са намалили ефективната си данъчна ставка от около 31% през 2016 г. до между 8% и 16% през 2024 г., а при Apple спадът е от 66,8% на едва 8,5%.

Освен прехвърлянето на печалби, компаниите използват и други методи - прехвърляне на права върху интелектуална собственост (патенти, марки, софтуер) към юрисдикции с ниски данъци, както и вътрешни трансфери между филиали чрез лихви, лицензионни възнаграждения и услуги.

Докладът обръща внимание и на липсата на финансова прозрачност. САЩ отказват да се присъединят към автоматичния обмен на данъчна информация по стандартите на ОИСР, което ги превръща в основен притегателен център за скрити активи и капитали. Към това се добавят специални режими и корпоративно влияние, които забавят въвеждането на по-строги правила.

В глобален мащаб данъчните загуби за периода 2016-2021 г. възлизат на 1,7 трилиона долара. Според изчисленията, ако през тези години държавите бяха задължени да публикуват данни за печалби, платени данъци и заетост по държави, можеха да си възстановят около 475 млрд. долара, или близо 28% от изгубените приходи.