Испанското правителство подготвя една от най-мащабните си индустриални инвестиции, предава El País. Държавната компания за технологична трансформация SETT, известна като SEPI Digital, финализира партньорство с испанското подразделение на американската Diamond Foundry за изграждането на високотехнологичен завод в Трухильо (Касерес). Общо ще бъдат вложени 2,35 млрд. евро, посочват източници, запознати с преговорите.

Проектът, най-големият в историята на инвестиционния холдинг към Министерството на цифровата трансформация, трябва да получи окончателно одобрение от испанкия Министерски съвет още този вторник. SETT ще участва с 753 млн. евро от програмата PERTE Chip, а Diamond Foundry, зад която стоят Fidelity и известни инвеститори като Леонардо ди Каприо и пионери от компании като Google, Facebook и X (Twitter), ще вложи близо 1,6 млрд. евро до 2029 г.

Очакваният икономически ефект за провинция Естремадура, където се намира малката община Трухильо, е значителен - новата фабрика ще създаде над 2100 работни места, от които около 500 директни.

Това е вторият голям проект на Diamond Foundry там. Компанията вече произвежда синтетични монокристални диамантени блокове - материал, идентичен с естествения диамант, но значително по-устойчив. Те се използват в индустриални приложения като оптика и инструменти за прецизно рязане, като производството се захранва с възобновяема енергия от местни доставчици. Първата фаза, обявена през 2021 г., включваше инвестиция от 670 млн. евро и 1000 работни места.

Новият завод ще бъде по-голям и с много по-високи технически параметри. Това ще бъде първата голяма европейска фабрика за производство на монокристални диамантени подложки, ключов материал за високопроизводителни полупроводници. Проектът ще разположи в Испания уникално по рода си съоръжение, което ще снабдява критични сектори като отбраната, автомобилостроенето, микроелектрониката и изкуствения интелект.

Стратегическото значение на инвестицията е причина преговорите да се водят на най-високо политическо ниво. Министърът на цифровата трансформация Оскар Лопес лично е ръководил част от разговорите, за да привлече проекта. Испания ще придобие ключови звена от бъдещата европейска верига за стойност в чиповете - приоритет за Брюксел в условията на геополитическа нестабилност.

Значението на инвестицията за региона е още по-голямо предвид несигурното бъдеще на Аламрас - ядрената централа, чието удължаване на срока се обсъжда до 2030 г. Одобрението на проекта идва по-малко от месец преди предсрочните избори в Естремадура, насрочени от регионалната лидерка на Народната партия Мария Гуардиола след разрив с Vox по бюджета. Тя търси самостоятелно мнозинство, докато левите партии са в отслабена позиция.

Инвестицията е качествен скок за SETT, която досега подкрепяше проекти за десетки милиони евро - далеч от 753-те милиона за тази съвместна инициатива с компанията от Сан Франциско. Досега институцията е вложила над 330 млн. евро в компании като Multiverse, Quantix, Sparc, Wooptix и фондовете Culture CAP7 и Armilar.

За ускоряване на дейността SETT работи с водещи инвестиционни консултанти и правни кантори като Garrigues и Gómez-Acebo & Pombo. Организацията разполага с потенциал да насочи към испанския технологичен сектор до 16 млрд. евро - включително 10,5 млрд. от Perte Chip, 3,3 млрд. от фонда Next Tech и 1,75 млрд. от инициативата Spain Audiovisual Hub. Всички средства трябва да бъдат усвоени преди лятото на 2026 г.

Решението на Diamond Foundry да разшири присъствието си в Испания укрепва индустриалния образ на страната в момент, когато ОИСР насърчава европейските компании да се релокализират там заради конкурентните енергийни цени и квалифицираната работна сила. Проектът се нарежда до други големи инвестиции - като тази на Inobat във Валядолид (5 млрд. евро), планираната фабрика на китайската Envision в Навалморал де ла Мата, проектите на Volkswagen и PowerCo във Валенсия и на CATL и Stellantis в Сарагоса.