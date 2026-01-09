Нов развоен център в София ще строи българската космическа компания EnduroSat, става ясно от решение на Министерския съвет, с което е одобрен меморандум за разбирателство с компанията.

Инвестицията е в размер на 10,686 млн. евро и ще бъдат разкрити 50 нови работни места. Центърът ще е оборудван с усъвършенствани машини и съвременни технологии за разработване на нов клас сателити.

Всички разработки са предназначени за износ, като основни пазари са САЩ, Европейския съюз, Япония и други, отбелязват от правителствената пресслужба.

Проектът е определен като приоритетен и ще се създаде междуведомствена работна група, която да осигури институционална подкрепа за реализацията на центъра.

Това е поредно голямо вложение на EnduroSat в България през последните месеци. През есента заработи нейният Космически център в столицата - производствено съоръжение на площ от 17 500 квадратни метра с лаборатории, чисти стаи и друго оборудване.

Целта е да се сглобяват по два от най-съвършените си към момента Endurance Gen3 сателити дневно. Това са космически апарати с маса до 500 килограма и до 2 гигабита свързаност, като те са подходящи за изграждането на цялостни констелации.

EnduroSat е основана през 2015 г. от Райчо Райчев, като след последния рунд е привлякла общо над 150 милиона долара от инвеститори. През май 2025 г. тя набра 49 милиона долара в рунд, воден от Founders Fund на технологичния милиардер Питър Тийл.

През октомври пък беше най-големият ѝ рунд - 104 милиона долара от Riot Ventures, Google Ventures, Lux Capital, Shrug Capital и европейския акселератор European Innovation Council Fund.