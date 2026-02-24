Лидл България продължава устойчивото развитие на своята търговска мрежа, като планира до края на 2026 г. да добави най-малко 10 нови обекта към съществуващите 143 магазина в страната. Стратегията на компанията за 2026 г. година съчетава навлизане в нови региони, подобряване на клиентското преживяване и повишаване на енергийната ефективност.

Паралелно с разширяването на магазинната мрежа, веригата предвижда и значителна модернизация на вече съществуващите магазини. Планираните средства за обновяване на настоящите обекти ще нараснат с близо 42% спрямо предходната година, осигурявайки внедряването на съвременни технологични и екологични решения - целта е всяка оптимизация на разходи и процеси да допринася за трайно ниските цени на продуктите за клиенти и така предимствата да се предават към клиентите.

"През 2026 г. продължаваме да инвестираме в това да бъдем по-близо до нашите клиенти и да предлагаме модерна и устойчива среда за пазаруване. Ръстът на средствата за обновяване на обектите ни позволява да внедряваме решения, които повишават енергийната ни ефективност и оптимизират клиентското преживяване. Ще продължим и с подготовката на помещенията за бъдещата национална депозитна система, което е част от нашата отговорност да осигурим необходимата база за лесно рециклиране, когато тя стане факт", споделя Бисер Инчовски, управител "Недвижимости" в Лидл България.

Разширяване на присъствието в страната

През следващата година веригата ще засили присъствието си както в големите градове София, Варна и Русе, така и в нови за Lidl населени места като Айтос, Свищов и Сандански. Инвестицията в нов собствен обект на компанията варира между 8 и 11,5 млн. евро, а за магазините под наем тя е средно около 2,1 млн. евро. Лидл България активно участва и в ритейл паркове.

Интегрирането в подобни търговски зони е устойчива тенденция, която компанията следва, за да предложи на клиентите си допълнително удобство и възможност за комплексно пазаруване на една локация. Независимо в какъв формат е отделният Lidl обект, фокусът на веригата остава върху осигуряването на бърз и лесен достъп до качествени продукти на справедливи цени и в модерна среда.

Разширяването на магазинната мрежа е свързано пряко с разкриването на 270 нови постоянни работни места, като през лятото за поредна година веригата ще наеме и близо 130 служители за сезонна заетост в обектите по Черноморието. Важен ефект от експанзията на Лидл България са новите възможности за растеж и за нейните бизнес партньори - местните производители на продукти, както и компаниите, предоставящи услуги (транспорт, охрана, почистване и други).

Инвестиции в модернизация и технологична готовност

Успоредно с новите обекти, Лидл България ще инвестира в обновяване на настоящата си мрежа - през 2026 г. планираните средства за реновиране и повишаване на енергийната ефективност възлизат на 20,7 млн. евро, което е ръст от близо 42% спрямо 2025 г. (14,6 млн. евро).

Дейностите включват например инсталиране на каси на самообслужване, изграждане на фотоволтаични системи и модернизация на оборудването. Част от тези инвестиции е насочена и към техническа подготовка за бъдещата национална депозитна система. Компанията изгражда специализирани помещения за автомати за обратно събиране на опаковки, за да осигури необходимата инфраструктура и удобство за клиентите, когато системата бъде официално въведена на национално ниво.

Подобни дейности имат категоричната заявка за спазване на основното обещание на Lidl за свежест, качество, достъпни цени, наред с бързо и любезно клиентско обслужване, съобразено с нови технологии и тенденции в модерната търговия и търсенето на потребителите.