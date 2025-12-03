Японската компания Mitsubishi Electric, част от холдинга Mitsubishi, планира да утрои производството си на оптични полупроводници за центрове за обработка на данни с изкуствен интелект (ИИ). За сметка на това обаче, компанията ще намали инвестициите си в електроника за електрически превозни средства, съобщи Nikkei Asia. Mitsubishi Electric произвежда чипове, енергийни системи, автомобилно оборудване, както и битова техника.

Компанията възнамерява да увеличи три пъти производството ча посочените чипове до фискалната 2028 година, в сравнение с фискалната 2024 година, която приключи на 31 март 2025 г. Според публикацията, планът на компанията за утрояване на това производство е заради нарастващото търсене на ИИ и инфраструктура за него.

По експертни данни, през 2024 г. световният пазар на центрове за обработка да данни за ИИ се оценява на около 15 милиарда долара, докато до 2032 г. може да достигне 94 милиарда долара. А намаляването на интензивността на производството на компоненти за електрически превозни средства, порталът обяснява с по-бавния растеж на този пазар.

Компанията Mitsubishi Electric планира да увеличи производството на оптични полупроводници в заводите си в префектура Хього в Западна Япония.

Според оценки на японския производител на оптично оборудване Lumentum Japan, трите японски компании - Mitsubishi Electric, Lumentum Japan и Sumitomo Electric Industries - заемат общо около 70% от световния пазар на оптични устройства. Вторите две компании също възнамеряват да разширят производството си в тази област през следващите години.