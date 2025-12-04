Създаването на специален надзорен орган, подобен на Комисията за ценни книжа и фондовите борси на САЩ - SEC, който да регулира криптовалутите, фондовите борси и мениджърите на активи в целия ЕС, обмислят от Брюксел. Именно това е водещото предложение от нов финансов план, който ще бъде представен днес, предават световните агенции.

Предложенията предвиждат истинска революция във финансовото регулиране на континента в момент, в който ЕС се стреми към по-голяма автономия от САЩ, пише АФП.

Европейски орган за ценни книжа и пазари

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) ще представлява спецализирана агенция с координираща роля. Тя ще получи много по-големи правомощия за сметка на националните регулаторни органи. Към днешна дата тази роля се изпълнява от националните регулаторни органи.

Източник: Явор Николов / Kandinsky 3.0

Това е първа стъпка към създаването на единен европейски капиталов пазар, подготвен да се конкурира с други големи световни финансови сили.

Някои страни от ЕС се противопоставят на прехвърлянето на толкова големи правомощия към една единствена институция. Въпросът е чувствителен и в контекста на спада в цената на Биткойн с около 30% през последните два месеца и нарастващите опасения относно възможното спекулативно нарастване на пазарните оценки на компаниите.

Има ли опасност за сектора на криптовалутите?

Съществува потенциална опасност за сектора, смята Джовани Кунти, който ръководи лицензираната в Малта платформата Gate. Мнението на финансиста се подкрепя от редица експерти и дори политици. Те смятат, че нодобна стъпка заплашва бъдещето на крипто сектора.

Според скептиците на плана той ще засегне фондовите борси, но и много други участници на финансовите пазари.

Ако стане факт, Европейският орган за ценни книжа и пазари би могъл дори да спре европейските разрешителни за фондове в случай на сериозни нарушения от страна на техните мениджъри и бездействие от страна на националните органи.