Създаването на специален надзорен орган, подобен на Комисията за ценни книжа и фондовите борси на САЩ - SEC, който да регулира криптовалутите, фондовите борси и мениджърите на активи в целия ЕС, обмислят от Брюксел. Именно това е водещото предложение от нов финансов план, който ще бъде представен днес, предават световните агенции.
Предложенията предвиждат истинска революция във финансовото регулиране на континента в момент, в който ЕС се стреми към по-голяма автономия от САЩ, пише АФП.
Европейски орган за ценни книжа и пазари
Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) ще представлява спецализирана агенция с координираща роля. Тя ще получи много по-големи правомощия за сметка на националните регулаторни органи. Към днешна дата тази роля се изпълнява от националните регулаторни органи.
Източник: Явор Николов / Kandinsky 3.0
Това е първа стъпка към създаването на единен европейски капиталов пазар, подготвен да се конкурира с други големи световни финансови сили.
Регулации: Брюксел иска да забрани анонимните криптовалути
Първоначалният надзор ще бъде насочен към 40 големи компании
Някои страни от ЕС се противопоставят на прехвърлянето на толкова големи правомощия към една единствена институция. Въпросът е чувствителен и в контекста на спада в цената на Биткойн с около 30% през последните два месеца и нарастващите опасения относно възможното спекулативно нарастване на пазарните оценки на компаниите.
Има ли опасност за сектора на криптовалутите?
Съществува потенциална опасност за сектора, смята Джовани Кунти, който ръководи лицензираната в Малта платформата Gate. Мнението на финансиста се подкрепя от редица експерти и дори политици. Те смятат, че нодобна стъпка заплашва бъдещето на крипто сектора.
Според скептиците на плана той ще засегне фондовите борси, но и много други участници на финансовите пазари.
Ако стане факт, Европейският орган за ценни книжа и пазари би могъл дори да спре европейските разрешителни за фондове в случай на сериозни нарушения от страна на техните мениджъри и бездействие от страна на националните органи.