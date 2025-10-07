Брюксел предлага мито от 50% извън квотата за внос на стомана в Европейския съюз. Европейската комисия обяви въвеждането на строги мерки за ограничаване на вноса с цел защита на европейската промишленост, съобщават световните агенции, цитирайки изявление на еврокомисаря Стефан Сежурне.

"За да спасим европейските си стоманодобивни заводи и работни места, намаляваме наполовина квотата за внос на стомана от чужбина и удвояваме митата от 25% на 50% извън новата квота. Това е новата защитна клауза за стоманата. Това е реиндустриализацията на Европа", заяви Сежурне.

Според еврокомисаря тези мерки ще спомогнат за реиндустриализацията на Европа и ще позволят да бъдат спасени европейските стоманодобивни заводи и работните места. Експертите на ЕК обясняват, че решението е продиктувано от необходимостта да се предпази европейският пазар от стомана, внасяна на дъмпингови цени.

Подбиването на цените е резултат от митата, които САЩ наложиха върху целия внос на стомана, ограничавайки достъпа до американския пазар. Вследствие на това на световния пазар се появи излишък от стомана, който се насочи основно към Европейския съюз.

ЕС вече затегна настоящите квоти за внос на стомана с 15% от 1 април, а ЕК проучва пазарните тенденции за потенциални защитни мерки за алуминия, както и налагане на износни мита за скрап. Стоманата излезе на дневен ред в началото на тази година, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп увеличи митата върху вноса на стомана и алуминий от чужбина до 50%.

Настоящите защитни мерки на блока за стоманата ще изтекат на 30 юни следващата година.