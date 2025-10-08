Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) реагира на решението на Европейската комисия да предложи удължаване на защитните мерки за стоманения пазар на континента.

Около 90% от стоманата, използвана директно от автомобилните компании, се доставя от производители в ЕС. Въпреки това секторът изразява тревога, че продължаването на действащите ограничения ще доведе до поскъпване на материала и допълнителен натиск върху цените в Европа.

Според ACEA промяната на ключови параметри - включително значителното намаляване на квотите и удвояването на митото за извънквотен внос до 50% - ще ограничи достъпа до вносна стомана и ще повиши разходите за автомобилните производители.

Допълнително усложнение ще внесе новото правило за произход, базирано на принципа "melt and pour", което ще стесни възможностите за внос и ще натовари европейските компании с допълнителна административна тежест.

ACEA настоява Европейската комисия да отчете спецификата на автомобилния сектор, където въпреки зависимостта от местни доставчици, има нужда от внос на определени видове и качества стомана.

Квотите за автомобилни класове традиционно се изчерпват бързо през седемте години на действие на мярката, подчертава организацията. Освен това прилагането на новото правило за произход е трудно осъществимо в дълбоко глобализирани вериги за доставки като автомобилната.

"Европейската стоманена индустрия преминава през процес на декарбонизация и ние разбираме предизвикателствата, свързани с поддържането на конкурентоспособност в този преход", коментира генералният директор на ACEA, Сигрид де Врийс.

"Не отричаме необходимостта от известна защита на сектора, но смятаме, че предложените параметри прекалено затварят европейския пазар. Нужен е по-добър баланс между интересите на производителите и потребителите на стомана в Европа."