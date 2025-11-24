Производството на стомана в общо 70 държави в света, които са предоставили данни на Световната асоциация за стомана (World Steel Association), е спаднало с 5,9% през октомври 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г., до 143,3 милиона тона. Това съобщават от организацията, пише Интерфакс.

За първите 10 месеца на годината (януари-октомври) като цяло, производството на стомана в света е намаляло с 2,1% на годишна база, до общо 1,52 милиарда тона.

Според предварителните данни на асоциацията, за 10-те месеца на 2025 г., само 3 от 10-те страни в света най-големи производители на стомана, отчитат повишение на производството спрямо същия период на миналата година.

От тези три държави, най-голямо е увеличението на годишна база при Индия - с 10%. При най-голямата икономика в света - на САЩ, производството на стомана на годишна база е нараснало с 2,8%, а при Турция - с 1,2%.

За разглеждания период, на годишна база, най-голям е спадът на производството на стомана при Германия (спад с 9,9%), Русия (спад с 4,9%) и Китай (спад с 3,9%). За ЕС като цяло, спадът на показателя е с 3,4%.

Най-големият производител на стомана в света е Китай - с около половината от цялото производство. От второ до 4-то място се нареждат Индия, САЩ и Япония. Следват ги, доста зад тях, Русия и Южна Корея.

Неръждаема стомана

Световното производство на неръждаема стомана през 2024 г. е нараснало със 7% до общо 62,621 млн. тона, в сравнение с 58,539 млн. тона през 2023 година, по данни на Световната асоциация за неръждаема стомана (World Stainless Association, преди - International Stainless Steel Forum, ISSF), пише Финмаркет.

По-конкретно, в Китай производството на неръждаема стомана през миналата година се е увеличило със 7,5% до 39,441 млн. тона. Това означава, че на практика над 60% от неръждаемата стомана в света през 2024 г. е произведена само в Китай, която е с втората по големина икономика в света.

А в азиатските страни - без Китай и Южна Корея, производството на неръждаема стомана е нараснало през 2024 г. с 6,4% спрямо предходната година, до 7,332 млн. тона.