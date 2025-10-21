Потреблението на стомана на руския пазар спадна с 15% през първите девет месеца на 2025 година като цяло, като конкретно за третото тримесечие достигна многогодишен минимум.За годината, спадът в потреблението на метала ще бъде сравним с резултата за 9-те месеца. Възстановяване в сектора, според оптимистични оценки, се очаква от втората половина на 2026 г., но процесът може да се забави.

Засега активността в строителството и машиностроенето в Русия остава ниска, пише в анализ на "Комерсант" на основата на експертни мнения на руски анализатори ръководители на компании.

Потреблението на стомана в Русия през третото тримесечие е спаднало до около 9,2 милиона тона, което е многогодишно дъно, пресметнаха анализатори от "Т-Инвестиции", въз основа на финансови отчети на компанията "Северстал".Компанията оценява на 15% спада в потреблението на стомана през първите девет месеца.

Както коментира главният изпълнителен директор на "Северстал" Александър Шевелев, кризисните тенденции в руската и световната металургична промишленост се засилват и компанията наблюдава забавяне на бизнес активността във всички основни индустрии в страната, използващи стомана.

Като цяло за тази година, водещият анализатор от "Т-Инвестиции" Ахмед Алиев, прогнозира спад в потреблението на стомана в страната с 13-15% до общо 38 милиона тона.

Този показател съответства на нивата на потребление от преди десет години, т.е. от 2015-2016 г.

С наближаването на зимния сезон, може да се очаква продължаващо намаляване на потреблението на стомана в строителния сектор и снижение на цените на изделията от стомана на руския пазар, коментира Борис Красноженов, ръководител на управлението за анализ на пазара на ценни книжа в Алфа банк.

Потенциалът за износ, добавя той, също е ограничен, поради значителните обеми китайска валцувана стомана - 110-115 милиона тона през 2025 година.

По думите на Красноженов, потреблението на стомана на руския пазар зависи предимно от държавните инвестиции в големи инфраструктурни проекти.Производителите, добавя той, при настоящите условия се налага да се съсредоточат върху производството на продукти с висока добавена стойност, които обаче често се внасят - стоманени конструкции, първокласни и високоякостни марки стомана и първокласни сплави.

Началото на възстановяването на руския пазар на стомана може да се очаква не по-рано от втората половина на следващата година, и то само ако основните лихви и съответно лихвите по банковите кредити са по-ниски, категоричен е Ахмед Алиев.

А Олег Емелченков, младши директор по "Корпоративни рейтинги" в "Експерт РА" отбелязва, че след като бяха отменени преференциалните лихви по ипотечните кредити, дори снижение на основните лихви с 1-2 процентни пункта, няма да е достатъчно, за да се оживи търсенето и потреблението на стомана в Русия.