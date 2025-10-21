Пазар за между 5 и 6 трилиона долара - в това ще се превърне роботиката през следващите години според анализи на Morgan Stanley и Goldman Sachs. Много експерти, но и предприемачи като Илон Мъск виждат в "умните" машини естествено продължение на огромния технологичен скок при изкуствения интелект.

Най-големият китайски износител на автомобили - Chery, направи сериозна заявка да стане един от ключовите играчи в този нововъзникващ пазар. На събитие в родния си град Уху групата представи не само стратегията си за растеж на робо бранда си AiMOGA, но и конкретни изделия, готови за продажба. Включително и в Европа.

Запознайте се с Monine - тепърва ще се виждате

В центъра на вниманието е Monine - хуманоиден търговски асистент, който се класифицира като L3 по скалата от 0 (дистанционно управляем робот) до 5 (пълна автономия). Той вече има CE сертификация, което отваря пътя му към пазарите в ЕС. Не само това, но и роботът вече "работи" в 45 представителства на Chery в над 30 държави - както "обясни" по време на собствената си презентация.

Това е особено впечатляващо, тъй като идва след само 3 години работа по проекта. Както посочи по време на презентацията си Шиа Пенг от AiMOGA, това е станало възможно чрез преупотреба на много от натрупаното ноу-хау на Chery в автомобилния сектор - над 90% от R&D технологиите и 100% от веригата на доставки са споделени.

Източник: Chery

Тук особено полезни са разработките в сферата на електрическата мобилност (електромотори и различни задвижващи системи), асистентите за безопасност (например lidar сензорите) и безжичната свързаност.

С тяхна помощ Monine се придвижва автономно с 5-сантиметрова точност, може да картографира площ от 100 декара и да хваща и манипулира обекти с 5-милиметрова прецизност. Пред публиката роботът се справи със задачи като пространствена навигация, намиране и донасяне на предмет (бутилка) и пресипване на съдържанието ѝ в чаша.

Само за ръцете и пръстите на асистента отговаря специален AI модел с 1 млрд. параметъра. Допълнително Chery са разработили и хибридния модел MoNet, който поддържа гласово и визуално съдържание на 11 езика и е специално оптимизиран за търговски сценарии. Роботите имат връзка и с облачна платформа, която им позволява да обменят информация както помежду си, така и с други смарт джаджи.

Източник: Chery

Подходът е подобен на този, който виждаме при Tesla и техния робот Optimus - и там говорим за L3 хуманоиден робот със сериозно автомобилно ДНК. Водената от Илон Мъск компания обаче насочва първия си робот в по-голяма степен към нуждите на индустрията.

Това в определена степен показва и колко различни проблеми се опитват да решат чрез роботите САЩ и Китай - в единия случай говорим за липса на квалифицирана работна ръка, която да изработва изделията, докато в другия има нужда от по-качествено и по-консистентно обслужване на крайния клиент.

Големият план на Chery

На събитието на китайския технологичен гигант присъстваше и кучето робот Argos. И то, и Monine дават началото на две продуктови направления за AiMOGA.

Източник: Chery

При хуманоидите предстои дебютът на поне още два по-големи модела, като единият е 2-метров и визуализацията му показва, че вероятно ще може да пренася сериозни товари. Другият изглежда оптимизиран за изпълнение на задачи в индустриални работни станции, първоначално създадени за хора.

При четириногите отново предстои появата на по-големи роботи - единият ще може да пренася до 75 килограма.

Източник: Chery

От Chery виждат голям потенциал за продуктите на AiMOGA в най-различни сфери:

Търговия;

Производство;

Образование;

Подпомагане на домакинството и грижа за възрастни хора;

Организация на потока от граждани в държавни учреждения;

Денонощна охрана в затворени и открити пространства;

Спасителна и издирвателна дейност при бедствия и аварии.

Генералният мениджър на AiMOGA Жанг Гуйбин посочи, че очакванията са до 2030 г. глобалните продажби на четириногите роботи да надминат 90 000 броя, а на хуманоидните - 40 000 броя.

Източник: Chery

По думите му именно роботиката ще се превърне в нов двигател за растеж на цялата група на Chery.